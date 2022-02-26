В ООН назвали число покинувших Украину беженцев

В ООН назвали количество людей, покинувших Украину. На сегодня это более 150 тысяч человек, они прибыли в Польшу, Венгрию, Молдавию, Румынию. Об этом сообщил Верховный комиссар по делам беженцев Филиппо Гранди, передает РИА «Новости».

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«Более 150 тысяч украинских беженцев в настоящее время пересекли границу соседних стран, половина из них (направилась) в Польшу, а многие - в Венгрию, Молдавию, Румынию и другие страны», - сказал Гранди.

Он отметил, что перемещение населения на Украине также растет. Однако из-за военной ситуации трудно оценить численность внутренних мигрантов.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля Россия начала операцию по демилитаризации Украины. Президент заявил, что обстоятельства «требуют решительных и незамедлительных действий», поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи.