Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство для России

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз полностью закрывает воздушное пространство входящих в него государств для российских самолетов. Об этом пишет ТАСС.

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«Мы закрываем воздушное пространство ЕС для российских [самолетов]. Мы вводим запрет на все самолеты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией. Эти самолеты не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС», - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Она добавила, что исключений не будет ни для каких самолетов, даже находящихся в частном владении.

Ранее сообщалось, что входящие в Европейский союз страны планируют закрыть свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Точная дата введения запрета не указывалась.