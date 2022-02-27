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50 минут назад

Стало известно о планах ЕС закрыть воздушное пространство для России

Елена Прошина

Страны Евросоюза закроют свое воздушное пространство для российских авиакомпаний, сообщает РИА Новости.

ARD: страны ЕС закроют воздушное пространство для самолётов РФ
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

При этом не указывается, когда планируют ввести запрет. В настоящее время решения о закрытии своих воздушных пространств для авиаперевозчиков из России приняли Болгария, Великобритания, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словения, Чехия и Эстония.

Министерство транспорта и цифровой инфраструктуры Германии заявило, что глава ведомства «поддерживает закрытие воздушного пространства Германии для российских самолетов. Дано поручение подготовить все для этого.

В авиакомпании Lufthansa сообщили, что на неделю приостанавливают рейсы в Россию и в российском воздушном пространстве. Такое решение связано с «текущей и надвигающейся нормативной ситуацией».

Ранее российские власти решили ограничить полеты в своем воздушном пространстве авиакомпаниям из Болгарии, Польши и Чехии. Кроме того, Россия ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней.

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