ARD: страны ЕС закроют воздушное пространство для самолётов РФ

Страны Евросоюза закроют свое воздушное пространство для российских авиакомпаний, сообщает РИА Новости.

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При этом не указывается, когда планируют ввести запрет. В настоящее время решения о закрытии своих воздушных пространств для авиаперевозчиков из России приняли Болгария, Великобритания, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словения, Чехия и Эстония.

Министерство транспорта и цифровой инфраструктуры Германии заявило, что глава ведомства «поддерживает закрытие воздушного пространства Германии для российских самолетов. Дано поручение подготовить все для этого.

В авиакомпании Lufthansa сообщили, что на неделю приостанавливают рейсы в Россию и в российском воздушном пространстве. Такое решение связано с «текущей и надвигающейся нормативной ситуацией».