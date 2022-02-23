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18 минут назад

МИД Украины призвал своих граждан немедленно покинуть Россию

Илья Родин

Министерство иностранных дел Украины настоятельно рекомендовало своим гражданам воздержаться от каких-либо поездок в Россию. Тем же, кто уже находится на территории РФ, следует ее немедленно покинуть. Обращение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Киев обратился к живущим в России украинцам
Фото: ТАССТАСС

«В связи с усилением российской агрессии против Украины, что, в частности, может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации, министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а тем, кто находится в этой стране, - немедленно покинуть ее территорию», - говорится в заявлении МИД Украины.

В министерстве отметили также, что пренебрежение этими указаниями безусловно затруднит обеспечение соответствующей защиты граждан страны в России.

На тот случай, если возникнут обстоятельства, требующие немедленного реагирования со стороны консулов, сотрудники ведомства опубликовали список контактов различных дипломатических служб на территории России.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Европейский союз «забрать страну себе в буквальном смысле».

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