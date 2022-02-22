В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 80.42EUR 90.88
Войти в почту
42 минуты назад

Кулеба призвал Европу «забрать Украину себе»

Елена Прошина

Лучшее стратегическое решение, которое сейчас может принять Европа, — это в буквальном смысле забрать Украину себе. Такое заявление на своем брифинге сделал министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба. Трансляцию его выступления вел канал «Украина 24».

Кулеба призвал Европу «забрать Украину себе»
Фото: ReutersReuters

«Я призвал ЕС безотлагательно отбросить все колебания, все сдержанности, скептицизм, существующие в некоторых европейских столицах, и предоставить Украине обещание будущего членства в ЕС. Это время пришло. На фоне того, что происходит, абсолютно очевидно, что самое лучшее стратегическое решение, которое сейчас может принять Европа — это в буквальном смысле забрать Украину себе», — сказал Кулеба.

21 февраля сразу после обращения к россиянам президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. На Украине данное решение назвали противоправным, МИД страны направило президенту Украины Владимиру Зеленскому запрос о разрыве дипломатических отношений с Россией.

104
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители