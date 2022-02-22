Кулеба призвал Европу «забрать Украину себе»

Лучшее стратегическое решение, которое сейчас может принять Европа, — это в буквальном смысле забрать Украину себе. Такое заявление на своем брифинге сделал министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба. Трансляцию его выступления вел канал «Украина 24».
«Я призвал ЕС безотлагательно отбросить все колебания, все сдержанности, скептицизм, существующие в некоторых европейских столицах, и предоставить Украине обещание будущего членства в ЕС. Это время пришло. На фоне того, что происходит, абсолютно очевидно, что самое лучшее стратегическое решение, которое сейчас может принять Европа — это в буквальном смысле забрать Украину себе», — сказал Кулеба.
21 февраля сразу после обращения к россиянам президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. На Украине данное решение назвали противоправным, МИД страны направило президенту Украины Владимиру Зеленскому запрос о разрыве дипломатических отношений с Россией.