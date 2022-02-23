В Париже разошлись с Байденом в оценке «вторжения» России на Украину

Глава Минфина Франции Ле Мэр в эфире телеканала BFMTV заявил, что постоянно используемое президентом США Джо Байденом и его помощниками слово «вторжение» совершенно не подходит на описания того, что в настоящее время происходит на Украине. Об этом сообщают РИА «Новости».
«Необходимо взвешивать свои слова. Вторжение - это вторжение. И я думаю, что это не подходящее слово для этой ситуации. Мы посмотрим, какие шаги далее будет предпринимать президент [РФ Владимир] Путин в следующие часы, дни или недели», - заявил министр.
По его мнению, Москва пытается посягнуть на территориальную целостность соседнего государства, нарушить важнейшие международные соглашения.
«Но то, что происходит сейчас, - это попытка посягнуть на территориальную целостность Украины и подвергнуть сомнению международные соглашения», - полагает Ле Мэр.
Ранее сообщалось, что заместитель советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джонатан Файнер уверил журналистов в том, что действия Москвы за последние несколько дней следует рассматривать как «начало вторжения» на Украину.