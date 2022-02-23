В Париже разошлись с Байденом в оценке «вторжения» России на Украину

Глава Минфина Франции Ле Мэр в эфире телеканала BFMTV заявил, что постоянно используемое президентом США Джо Байденом и его помощниками слово «вторжение» совершенно не подходит на описания того, что в настоящее время происходит на Украине. Об этом сообщают РИА «Новости».