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36 минут назад

В Париже разошлись с Байденом в оценке «вторжения» России на Украину

Илья Родин

Глава Минфина Франции Ле Мэр в эфире телеканала BFMTV заявил, что постоянно используемое президентом США Джо Байденом и его помощниками слово «вторжение» совершенно не подходит на описания того, что в настоящее время происходит на Украине. Об этом сообщают РИА «Новости».

В Париже разошлись с Байденом в оценке «вторжения» России на Украину
Фото: ReutersReuters

«Необходимо взвешивать свои слова. Вторжение - это вторжение. И я думаю, что это не подходящее слово для этой ситуации. Мы посмотрим, какие шаги далее будет предпринимать президент [РФ Владимир] Путин в следующие часы, дни или недели», - заявил министр.

По его мнению, Москва пытается посягнуть на территориальную целостность соседнего государства, нарушить важнейшие международные соглашения.

«Но то, что происходит сейчас, - это попытка посягнуть на территориальную целостность Украины и подвергнуть сомнению международные соглашения», - полагает Ле Мэр.

Ранее сообщалось, что заместитель советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джонатан Файнер уверил журналистов в том, что действия Москвы за последние несколько дней следует рассматривать как «начало вторжения» на Украину.

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