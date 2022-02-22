«Начало вторжения»: в Белом доме оценили действия Москвы

«Вторжение есть вторжение, и это то, что происходит. Я называю это вторжением», - добавил Файнер.

В свою очередь заместитель госсекретаря США Венди Шерман также заявила Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), что действия России «являются началом последнего российского вторжения на Украину».

Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. После этого в тот же день Байден подписал указ о санкциях, который помимо прочего устанавливает запрет для американцев на финансирование и инвестиции в ДНР и ЛНР, а также на торговлю с ними.