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1 час назад

«Начало вторжения»: в Белом доме оценили действия Москвы

Елена Прошина

Заместитель советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что последние действия России можно расценивать как «начало вторжения» на Украину, пишет CNN.

«Начало вторжения»: в Белом доме оценили действия Москвы
Фото: ReutersReuters

«Мы думаем, что это да, начало вторжения, последнего вторжения России на Украину», — сказал Файнер в интервью программе «Новый день».

Он добавил, что санкции, введенные в понедельник, были просто «началом» ответа США.

«Вторжение есть вторжение, и это то, что происходит. Я называю это вторжением», - добавил Файнер.

В свою очередь заместитель госсекретаря США Венди Шерман также заявила Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), что действия России «являются началом последнего российского вторжения на Украину».

Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. После этого в тот же день Байден подписал указ о санкциях, который помимо прочего устанавливает запрет для американцев на финансирование и инвестиции в ДНР и ЛНР, а также на торговлю с ними.

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