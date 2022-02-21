Пока вы не уснули: провал Зеленского в подражании Путину  и юг России под ударом

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Зеленский попытался повторить мюнхенскую речь Путина

В ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности украинский президент Владимир Зеленский попытался повторить речь российского коллеги Владимира Путина на том же мероприятии в 2007 году, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на замглавреда издания Максима Минина и обозревателя Александра Харченко. По их словам, выступление Зеленского оказалось «совершенно безуспешным». Журналисты напомнили, что Путин во время своей речи говорил о глубоких противоречиях между Россией и США с Североатлантическим альянсом.

Юг России попал под удар: Люди боятся покидать свои дома, опасаясь их разграбления

Берег моря в Адлеровском районе Сочи, неподалеку от железнодорожной станции «Известия», напоминал постапокалиптическую картину. Совершенно пустой, с разбросанными камнями и ревом бегущих сточных вод, все это напоминало сюрреалистическую картину из романа братьев Стругацких «Гуси – Лебеди», точнее, фильма, снятого режиссером Константином Лопушанским по мотивам их романа. Местные жители и немногочисленные туристы не скрывали своих опасений по поводу подтопления стоящих вблизи моря домов и хозяйственных построек.

Запад пригрозил ударить по «самому слабому месту» России

Запад готов ударить по «самому слабому месту» России в случае вторжения на Украину, сообщила в эфире телеканала ARD глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По её словам, речь идет о введении новых экономических санкций. Это будет означать, что страна «будет практически отрезана от международных финансовых рынков».

«Мы ответим самым мощным рычагом, который у нас есть: экономическими и финансовыми санкциями, потому что экономика — самое слабое место России», — сказала фон дер Ляйен.

«Расстрельные списки украинцев»: В США выдвинули обвинения в адрес РФ

Россия составила список украинцев, которых считает необходимым «расстрелять или отправить в лагеря» сразу после своего «вторжения». С таким обвинением в сторону российских властей от имени Вашингтона выступила посол США в ООН Батшеба Нелл Крокер. Письмо дипломата, направленное в Совет по правам человека ООН опубликовало издание The Washington Post.

«Российские силы составляют списки идентифицированных украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации», — говорится в письме, адресованном Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Молдавии предрекли дефолт

Молдавия рискует столкнуться с дефолтом из-за рекордного объема внешних займов, которые планирует правительство страны для возврата долгов и погашения процентов по взятым ранее кредитам. Об этом сообщил экс-президент республики Игорь Додон в своем Telegram-канале.

«Долг правительства стремительно растет, а риски дефолта становятся реальностью для Молдавии», — подчеркнул он.

Экс-президент подверг критике нынешнюю политику власти республики, подчеркнув, что она стремится компенсировать отсутствие стимулирующей экономической политики, роста бюджетных доходов и активизации секторов экономики «беспрецедентными кредитами» на сумму около $962 млн.

Украинский диверсант подорвался на вокзале Донецка

На железнодорожном вокзале Донецка украинский диверсант подорвался при попытке заложить бомбу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство государственной безопасности республики. Инцидент произошел около 04:45 мск у входа на рынок, который ведет к вокзалу. Как рассказал военный репортер Александр Руденко в своем Telegram-канале, останки тела диверсанта находились возле входа, а в результате работы взрывного устройства его части раскидало на десятки метров вокруг.

Появились новые подробности о состоянии Жириновского

Состояние здоровья Владимира Жириновского остается тяжелым, при этом тест на ковид показал отрицательный результат. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Как отмечается в сообщении, сейчас легкие Жириновского поражены на 50-75%. У него диагностирован двусторонний отит, а также анемия средней степени. Источник Telegram-канала также добавил, что лидер ЛДПР лежит на противопролежневом матрасе.

ДНР сообщила о прорыве украинских диверсантов

Украинская диверсионная группа прорвалась в Новоазовский район ДНР. Об этом сообщило Министерство госбезопасности Донецкой Народной Республики. В ходе боя был подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения народной милиции ДНР.

"Сегодня, 21.02.2022 года ориентировочно в 08.10 (совпадает с мск) в Новоазовском районе ДНР осуществлен прорыв диверсионной группы противника. В результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения управления Народной милиции ДНР. Противник осуществил попытки выйти на государственную границу Донецкой народной республики и Российской Федерации. Бойцами УНМ ДНР перекрыты центральные пути сообщения. Ведется бой", — говорилось в заявлении Министерства госбезопасности республики.

Мошенники придумали новую схему обмана россиян

Злоумышленники придумали новую схему обмана граждан, которая предполагает создание сайтов, похожих на инвестиционные компании. Мошенники убеждают россиян зарегистрироваться в подставном личном кабинете и перевести средства якобы на брокерский счет, однако в действительности перечисление производится на карту или электронный кошелек преступника, сообщил «Известиям» директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин.

«Мошенники создают фейковые сайты для торговли на бирже, мимикрирующие под известные инвестиционные компании», — пояснил он изданию.

Симоньян довела Соловьева до слез

Телеведущий Владимир Соловьев расчувствовался в эфире ток-шоу «Воскресный вечер» после слов главного редактора RT Маргариты Симоньян о геноциде жителей Донбасса. Симоньян выступила с речью про конфликт на востоке Украины. По ее словам, Вашингтон до сих пор отрицает геноцид армян в Османской империи. Она отметила, что непризнание этого факта является одним из самых циничных и лицемерных проявлений «демократии» США.

МакSим пожаловалась на серьезные последствия COVID

Певица МакSим пожаловалась на проблемы с голосом и легкими после перенесенного летом 2021 года коронавируса. Об этом звезда рассказала в беседе с «Пятым каналом».

«Легкие восстанавливаются с трудом. Летать пока что нельзя», — отметила МакSим.