Юг России попал под удар: Люди боятся покидать свои дома, опасаясь их разграбления

Берег моря в Адлеровском районе Сочи, неподалеку от железнодорожной станции «Известия», напоминал постапокалиптическую картину.

Фото: ТАСС ТАСС

Совершенно пустой, с разбросанными камнями и ревом бегущих сточных вод, все это напоминало сюрреалистическую картину из романа братьев Стругацких «Гуси – Лебеди», точнее, фильма, снятого режиссером Константином Лопушанским по мотивам их романа.

Видео дня

Местные жители и немногочисленные туристы не скрывали своих опасений по поводу подтопления стоящих вблизи моря домов и хозяйственных построек.

- Сегодня я жив, жарю и продаю пирожки и чебуреки, а завтра, может быть, буду тонуть в этом море, вместе со своими нехитрым скарбом, - рассказывал местный житель Гурген Ашотович.

Восьмого февраля из-за обильных дождей в Сочи, не прекращающихся больше суток, экстренные службы были переведены в режим повышенной готовности. В главном управлении МЧС Краснодарского края ожидали подъема воды до критических отметок

В мэрии заседал межведомственный штаб, участники которого вспомнили, что в городе 36 рек, создающих угрозу наводнения, 24 из них находятся на территории Лазаревского района. В зоне возможного затопления находится 26 населенных пунктов с населением более 15 тысяч человек.

Перебираюсь в один из таких пунктов, что расположен неподалеку от железнодорожной станции «Горный воздух». Каменистый пляж санатория «Лучезарный» и постройки рядом с ним находятся в плачевном состоянии. На пляже валяется выброшенный из моря мусор, когда идешь по нему становится как – то не по себе. Кажется, споткнешься и окажешься под водой.

И все-же, в Сочи еще не все так страшно. Жители некоторых сел Краснодарского края в прямом смысле тонут в снегу. Интернет обошло видео случившегося казуса в Анапе, когда жители, приехав в городе на поезде, оказывались в снегу выше пояса. И при этом лишь посмеивались, мол, вот какие мы отважные, ничего нас не берет.

Резкое потепление, случившееся в первых числах февраля, привело к масштабному наводнению. Скопившиеся за время аномальных снегопадов сугробы стремительно таяли. Сразу несколько населенных пунктов оказались затопленными.

Картина выглядит так: несколько сот футбольных полей, которые полностью затоплены водой. Огромное озеро, а на самом деле обычные поля, засеянные различными культурами, полностью ушедшими под воду.

И вот в связи с этим местные аграрии сейчас задаются вопросом, ждать ли им урожая озимых в этом году.

Под угрозой всходы пшеницы, ячменя, рапса. Площадь затопленных земель составила больше полутора тысяч гектаров. Вода из Крюковского сбросного канала начала переливаться через вал. Дамбу принялись укреплять при помощи тяжёлой техники. Но откачать такой "бассейн" полностью вряд ли удастся. Сотни домовладений похожи на мелкие акватории

"Мы много не просим, чтобы хотя бы сантиметров на 10-15 стащили воду, скачали", - рассказывает Андрей Кошнев, местный житель.

80-летняя Надежда Ивановна сейчас живёт у детей. Говорит, вряд ли с её грядок что-то окажется на обеденном столе эти летом. Да и не до них будет.

«Как я его буду ремонтировать и что делать, я не знаю", - в отчаянии говорит пенсионерка и горестно добавляет: - лучше уж утонула бы, чем так жить и мучиться.

Ущерб от подтоплений в сотнях домов. Например, в нескольких районах Славянска на Кубани люди до сих пор передвигаются только в сапогах.

"Техники не дали, а нас обманывают, что дали, - жалуется Нина Шаманаева, местная жительница.

По словам местных жителей, на все их просьбы и жалобы помочь в ситуации муниципальные чиновники им отказали. Цинизм дошел до того, что владельцам уже подтопленных домов сказали, что нужно ещё чуть-чуть потерпеть.

Пострадавшие от наводнения с возмущением рассказывают, что возмещать убытки будут только тем, у кого вода зашла в дом. Пристройки, летние кухни и подвалы не идут в счёт. В станице Северской ещё несколько дней назад без лодок просто нечего было делать.

"Не всегда лодка могла войти во двор. Бывает, ворота не могут открываться из-за воды. И поэтому до калитки, а потом на шею, так как на руках человек намокает", - рассказал один из очевидцев, спасатель Олег Сенькин.

Только за последние несколько суток из подтопленных районов откачали больше 150 тысяч кубов воды, спасатели соорудили несколько десятков километров новых отводных каналов и углубили существующие.

У спасателей много работы. Не меньше её предстоит, когда вода отступит полностью.

Снег затопил в Славянском районе края более 250 домов, в которых проживало почти 800 человек. Также под водой оказались 700 приусадебных участков.

В крупной станице Анастасиевской проживает почти 20 тысяч человек. На одной из центральных улиц дома залиты по щиколотку, а кое-где и по колено. Люди рассказывают, что затопления начались 21 января, но местные власти отреагировали на стихийное бедствие далеко не сразу. Откачка воды началась только в конце января. По некоторым улицам станицы проложены длинные пожарные рукава, по которым с помощью помп убирают воду.

Из-за затопления у нас всю станицу отключили от газа - чтобы в случае прорыва труб не произошло смешивание воды и газа, - рассказывает одна из жительниц Анастасиевской. - И вот мы уже третий день без отопления, в холоде. Даже еду не приготовить.

Местные жители утверждают, что в первые дни января они обращались в администрацию с требованием расчистить канализацию и провести подготовку к возможным наводнениям, которые часто бывают весной. Но, ничего не было сделано. Теперь жители расплачиваются затопленными жилищами.

По словам главы Славянского района Романа Синяговского, от наводнения пострадали станицы Анастасиевская, Петровская, Черноерковская, поселки Совхозный и Целинный, хутора Нещадимовский, Бараниковский и Прикубанский, а также сам Славянск-на-Кубани.

- В 254-х домовладениях высота воды достигает 15 сантиметров. В затопленных зданиях проживают более 800 человек, в том числе 161 ребенок, - пояснил Роман Синяговский.