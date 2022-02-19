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49 минут назад

Шольц назвал смешными слова Путина о «геноциде на Донбассе»

Илья Родин

Влиятельная немецкая газета Welt в субботу, 19 февраля, опубликовала статью о выступлении канцлера ФРГ Олафа Шольца на Мюнхенской конференции по безопасности. Значительная часть материала посвящена высказываниям канцлера о России.

Шольц назвал смешными слова Путина о «геноциде на Донбассе»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, политик заявил о том, что заявление президента России Владимира Путина о геноциде на Донбассе вызывает у него смех.

«Аргумент Путина о том, что на Донбассе осуществляется геноцид, был смешон [lächerlich], честно говоря. Это какой-то его нарратив», - сказал Шольц.

Тем не менее, Шольц надеется, что ситуацию со временем удастся изменить дипломатическим путем.

«Я не питаю иллюзий, быстрых успехов ожидать не приходится, но динамику кризиса мы изменим лишь в ходе переговоров», - полагает он.

На слова канцлера оперативно отреагировало российское Министерство иностранных дел, пишет ТАСС. По мнению дипломатов, «не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида».

«Это неприемлемо, учитывая исторический опыт Германии в вопросах массовых расправ над людьми и распространения человеконенавистнической идеологии», - уверены в министерстве.

Ранее сообщалось, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер свою речь, произнесенную сразу после переизбрания, также посвятил России. Он призвал Владимира Путина найти путь к миру в Европе.

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