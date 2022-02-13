Президент Германии Штайнмайер обратился к Путину

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, сразу после избрания на второй срок, выступил перед Федеральным собранием и рассказал об угрозах миру и демократии. Кроме того, Штайнмайер обратился в своей речи к президенту РФ Владимиру Путину и призвал его найти путь к миру в Европе. Об этом сообщается на официальном сайте президента Германии.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В эти дни мы узнали то, что должны были знать - мир не является чем-то само собой разумеющимся, над ним нужно работать, в диалоге, а когда надо - при помощи ясности, сдерживания, решимости, все это нужно сейчас», - заявил Штайнмайер.

Он полагает, что можно постоянно дискутировать о современной политической повестке. Но всем ясно одно - кто виновник критической ситуации в Европе.

«С этим не поспоришь: мы находимся в ситуации угрозы военного конфликта, войны в Восточной Европе, и ответственность за это несет Россия», - убежден политик.

Тем не менее, он думает, что пути выхода из кризиса есть. В том случае, если РФ пойдет на компромиссы.

«Я обращаюсь к президенту Путину. Ослабьте петлю на шее Украины, ищите вместе с нами путь, который сохранит мир в Европе», - сказал Штайнмайер.

Ранее сенатор Алексей Пушков призвал обратить внимание на скандальное заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о возможности выхода его страны из Европейского союза (ЕС).