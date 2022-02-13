В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
19 минут назад

Штайнмайер обратился к Путину: «Ослабьте петлю на шее Украины»

Илья Родин

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, сразу после избрания на второй срок, выступил перед Федеральным собранием и рассказал об угрозах миру и демократии. Кроме того, Штайнмайер обратился в своей речи к президенту РФ Владимиру Путину и призвал его найти путь к миру в Европе. Об этом сообщается на официальном сайте президента Германии.

Президент Германии Штайнмайер обратился к Путину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В эти дни мы узнали то, что должны были знать - мир не является чем-то само собой разумеющимся, над ним нужно работать, в диалоге, а когда надо - при помощи ясности, сдерживания, решимости, все это нужно сейчас», - заявил Штайнмайер.

Он полагает, что можно постоянно дискутировать о современной политической повестке. Но всем ясно одно - кто виновник критической ситуации в Европе.

«С этим не поспоришь: мы находимся в ситуации угрозы военного конфликта, войны в Восточной Европе, и ответственность за это несет Россия», - убежден политик.

Тем не менее, он думает, что пути выхода из кризиса есть. В том случае, если РФ пойдет на компромиссы.

СМИ узнали план канцлера ФРГ на встречу с Путиным

«Я обращаюсь к президенту Путину. Ослабьте петлю на шее Украины, ищите вместе с нами путь, который сохранит мир в Европе», - сказал Штайнмайер.

Ранее сенатор Алексей Пушков призвал обратить внимание на скандальное заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о возможности выхода его страны из Европейского союза (ЕС).

«Пока это политическая риторика, но она показательна. До недавнего времени лидеры стран-членов ЕС таких сомнений себе не позволяли», - заявил сенатор.

86
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители