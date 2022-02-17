Байден назвал новую дату вторжения России на Украину

Вторжение России на территорию Украину может произойти в ближайшие дни, вероятность данного сценария очень высока. Об этом заявил президент США Джо Байден. Его слова приводит The Telegraph.
«Есть все признаки того, что Россия готова вторгнуться в Украину. Вторжение может произойти в ближайшие несколько дней», — сказал Байден.
При этом он отметил, что вероятность данного сценария «очень высока». Также Байден добавил, что у Белого дома есть информацию о проведении российскими военными операции «под чужим флагом».
По мнению президента США, это делается, чтобы получить предлог войти на украинскую территорию.
Ранее Politico писало, что вторжение России в Незалежную произойдет 20 февраля, когда РФ завершит свои учения с Белоруссией. Также в качестве даты эскалации конфликта на Украине до этого называли 16 февраля, но его так и не произошло.