Байден назвал новую дату вторжения России на Украину

Вторжение России на территорию Украину может произойти в ближайшие дни, вероятность данного сценария очень высока. Об этом заявил президент США Джо Байден. Его слова приводит The Telegraph.

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«Есть все признаки того, что Россия готова вторгнуться в Украину. Вторжение может произойти в ближайшие несколько дней», — сказал Байден.

При этом он отметил, что вероятность данного сценария «очень высока». Также Байден добавил, что у Белого дома есть информацию о проведении российскими военными операции «под чужим флагом».

По мнению президента США, это делается, чтобы получить предлог войти на украинскую территорию.