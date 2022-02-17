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57 минут назад

Байден назвал новую дату вторжения России на Украину

Елена Прошина

Вторжение России на территорию Украину может произойти в ближайшие дни, вероятность данного сценария очень высока. Об этом заявил президент США Джо Байден. Его слова приводит The Telegraph.

Байден назвал новую дату вторжения России на Украину
Фото: ReutersReuters

«Есть все признаки того, что Россия готова вторгнуться в Украину. Вторжение может произойти в ближайшие несколько дней», — сказал Байден.

При этом он отметил, что вероятность данного сценария «очень высока». Также Байден добавил, что у Белого дома есть информацию о проведении российскими военными операции «под чужим флагом».

По мнению президента США, это делается, чтобы получить предлог войти на украинскую территорию.

The Mirror объяснила несостоявшееся «вторжение» России на Украину

Ранее Politico писало, что вторжение России в Незалежную произойдет 20 февраля, когда РФ завершит свои учения с Белоруссией. Также в качестве даты эскалации конфликта на Украине до этого называли 16 февраля, но его так и не произошло.

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