Politico назвал новую дату «вторжения» России на Украину

«Перспектива российского вторжения в Украину 16 февраля всегда переоценивалась. Временные рамки, за которыми действительно стоит следить – это то, что произойдет вскоре после 20 февраля. Аналитики сообщили нам, что одержимость 16 февраля отвлекла внимание от реальных ключевых дат», — говорится в публикации.

Напомним, что ранее ряд западных изданий назвал 16 февраля датой начала «вторжения» России на Украину. После того, как в этот день никакого начала военных действий не произошло, СМИ изменили свои публикации.

В частности, британская газета The Sun поставила к публикации новый заголовок: «Россия готова вторгнуться на Украину в любое время с применением массированного ракетного удара и 200 000 военнослужащих, утверждает разведка США». Сам текст также был отредактирован — в нем говорится, что «холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным».