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6 минут назад

В США назвали новую дату «вторжения» России на Украину

Елена Прошина

Американская газета Politico назначила новую дату «российского вторжения» на Украину. Согласно мнению опрошенных ими аналитиков, теперь наступление ожидается после 20 февраля.

Politico назвал новую дату «вторжения» России на Украину
Фото: ReutersReuters

«Перспектива российского вторжения в Украину 16 февраля всегда переоценивалась. Временные рамки, за которыми действительно стоит следить – это то, что произойдет вскоре после 20 февраля. Аналитики сообщили нам, что одержимость 16 февраля отвлекла внимание от реальных ключевых дат», — говорится в публикации.

Politico связала эту дату с окончанием совместных российско-белорусских учений «Союзная решимость-2022».

The Mirror объяснила несостоявшееся «вторжение» России на Украину

Напомним, что ранее ряд западных изданий назвал 16 февраля датой начала «вторжения» России на Украину. После того, как в этот день никакого начала военных действий не произошло, СМИ изменили свои публикации.

В частности, британская газета The Sun поставила к публикации новый заголовок: «Россия готова вторгнуться на Украину в любое время с применением массированного ракетного удара и 200 000 военнослужащих, утверждает разведка США». Сам текст также был отредактирован — в нем говорится, что «холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным».

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