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44 минуты назад

The New Yorker рассказал о «клятве верности» России и Китая друг другу

Майк Габриелян

Совместное заявление президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзинпина стало началом «новой эры» в мировом порядке. Два лидера бросили вызов «глобальной державе» – США. «Об этом пишет американское издание The New Yorker (перевод «Иносми»).

The New Yorker рассказал о «клятве верности» России и Китая друг другу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Два наиболее могущественных автократа обнародовали всеобъемлющее долгосрочное соглашение, которое также бросает вызов Соединенным Штатам как глобальной державе, НАТО — как краеугольному камню международной безопасности, а либеральной демократии — как глобальному эталону», — пишет издание.

По мнению автора, дружба между Россией и Китаем не имеет границ. Новое детализированное соглашение «отражает наиболее продуманную демонстрацию солидарности за всю историю».

«Речь идет об обещании бок о бок противостоять Америке и Западу как в идеологическом, так и в военном отношении. Это заявление можно рассматривать как начало второй холодной войны», - заявил директор Института Киссинджера по американо-китайским отношениям Роберт Дейли.

По его словам, Москва и Пекин «дали клятву верности». Две страны, имеющие право вето в Совбезе ООН, заявили о своем несогласии с дальнейшим расширением НАТО и вмешательством Запада в дела других стран.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал западных политиков и СМИ представить доказательства пресловутого «вторжения на Украину».

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