The New Yorker рассказал о «клятве верности» России и Китая друг другу

«Речь идет об обещании бок о бок противостоять Америке и Западу как в идеологическом, так и в военном отношении. Это заявление можно рассматривать как начало второй холодной войны», - заявил директор Института Киссинджера по американо-китайским отношениям Роберт Дейли.