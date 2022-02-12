The New Yorker рассказал о «клятве верности» России и Китая друг другу

Совместное заявление президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзинпина стало началом «новой эры» в мировом порядке. Два лидера бросили вызов «глобальной державе» – США. «Об этом пишет американское издание The New Yorker (перевод «Иносми»).
«Два наиболее могущественных автократа обнародовали всеобъемлющее долгосрочное соглашение, которое также бросает вызов Соединенным Штатам как глобальной державе, НАТО — как краеугольному камню международной безопасности, а либеральной демократии — как глобальному эталону», — пишет издание.
По мнению автора, дружба между Россией и Китаем не имеет границ. Новое детализированное соглашение «отражает наиболее продуманную демонстрацию солидарности за всю историю».
«Речь идет об обещании бок о бок противостоять Америке и Западу как в идеологическом, так и в военном отношении. Это заявление можно рассматривать как начало второй холодной войны», - заявил директор Института Киссинджера по американо-китайским отношениям Роберт Дейли.
По его словам, Москва и Пекин «дали клятву верности». Две страны, имеющие право вето в Совбезе ООН, заявили о своем несогласии с дальнейшим расширением НАТО и вмешательством Запада в дела других стран.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал западных политиков и СМИ представить доказательства пресловутого «вторжения на Украину».