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29 минут назад

Зеленский призвал представить доказательства о планируемом вторжении на Украину

Lenta.ru

Необходимо представить доказательства того, что 16 февраля на Украину якобы планируется вторжение. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его цитирует ТАСС.

«Если у вас или у каких-то людей есть дополнительная информация о стопроцентном вторжении Российской Федерации на Украину начиная с 16 числа [февраля], дайте нам, пожалуйста, такую информацию», — сказал президент.

Зеленский также счел важным для Украины быть готовой к любым шагам «с любой границы». Он добавил, что информации о возможной экскалации со стороны России стало слишком много.

Байден объявил дату «вторжения» России на Украину

Накануне датой «вторжения» России на Украину президент США Джо Байден назвал 16 февраля. Несколько официальных лиц в Америке подтвердили заявление президента. Вашингтон во время переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО предупредил союзников, что непосредственному наступлению якобы будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».

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