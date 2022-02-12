Зеленский призвал представить доказательства о планируемом вторжении на Украину

Необходимо представить доказательства того, что 16 февраля на Украину якобы планируется вторжение. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его цитирует ТАСС.

«Если у вас или у каких-то людей есть дополнительная информация о стопроцентном вторжении Российской Федерации на Украину начиная с 16 числа [февраля], дайте нам, пожалуйста, такую информацию», — сказал президент.

Зеленский также счел важным для Украины быть готовой к любым шагам «с любой границы». Он добавил, что информации о возможной экскалации со стороны России стало слишком много.