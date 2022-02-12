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1 час назад

Зеленский потребовал доказательств угрозы «вторжения России»: видео

Илья Родин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество разнообразной информации о «глубокой полномасштабной эскалации со стороны РФ» превышает все разумные границы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я считаю, что на сегодня в информационном пространстве слишком много информации относительно глубокой полномасштабной войны со стороны РФ... Мы понимаем все риски, мы понимаем, что эти риски есть», - заявил он журналистам на брифинге.

Украинский лидер вместе с тем желал бы иметь конкретную информацию по данному вопросу, из любого заслуживающего доверия источника.

«Если есть какая-то у вас или любых людей дополнительная информация относительно 100-процентного вторжения, начиная с 16-го числа, Российской Федерации в Украину, давайте нам эту информацию», - попросил он у сотрудников СМИ.

Президент Украины призвал к мирному решению политических вопросов. По его мнению, «дипломатический путь - единственный путь деэскалации и деоккупации».

Ранее киевская журналистка Татьяна Силина в статье для издания «Зеркало недели» раскритиковала политику Зеленского.

«Призывая партнеров «подставлять Украине плечо, а не ногу», сам Зеленский подложил свинью — и Украине, и ее главному стратегическому партнеру», - сказала она.

По мнению Силиной, заявления украинского президента о том, что он не замечает возрастания напряженности на российско-украинской границе, поставили американского президента в крайне неприятное положение.

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