Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество разнообразной информации о «глубокой полномасштабной эскалации со стороны РФ» превышает все разумные границы. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я считаю, что на сегодня в информационном пространстве слишком много информации относительно глубокой полномасштабной войны со стороны РФ... Мы понимаем все риски, мы понимаем, что эти риски есть», - заявил он журналистам на брифинге.
Украинский лидер вместе с тем желал бы иметь конкретную информацию по данному вопросу, из любого заслуживающего доверия источника.
«Если есть какая-то у вас или любых людей дополнительная информация относительно 100-процентного вторжения, начиная с 16-го числа, Российской Федерации в Украину, давайте нам эту информацию», - попросил он у сотрудников СМИ.
Президент Украины призвал к мирному решению политических вопросов. По его мнению, «дипломатический путь - единственный путь деэскалации и деоккупации».
Ранее киевская журналистка Татьяна Силина в статье для издания «Зеркало недели» раскритиковала политику Зеленского.
«Призывая партнеров «подставлять Украине плечо, а не ногу», сам Зеленский подложил свинью — и Украине, и ее главному стратегическому партнеру», - сказала она.
По мнению Силиной, заявления украинского президента о том, что он не замечает возрастания напряженности на российско-украинской границе, поставили американского президента в крайне неприятное положение.