Журналистка киевского издания «Зеркало недели» Татьяна Силина опубликовала статью, в которой заявила, что глава Украины Владимир Зеленский фактически «подложил свинью» своему американскому коллеге президенту США Джо Байдену.
«Призывая партнеров «подставлять Украине плечо, а не ногу», сам Зеленский подложил свинью — и Украине, и ее главному стратегическому партнеру», - рассказала Силина, которую во многих изданиях называют «антироссийской пропагандисткой».
По мнению журналистки, слова президента Украины о том, что он в упор не видит какого-либо роста напряженности на российско-украинской границе, поставили американского президента в крайне неприятное положение.
«В итоге Зеленский еще больше ухудшил отношение американской администрации и президента Байдена к себе и своему окружению», - пояснила она.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подверг критике нагнетание Америкой темы «вторжения» России. Он заявил, что США постоянно муссируют эту тему, предельно обостряют ее.
«Я считаю, что они являются сегодня участниками этой информационной ситуации, которая сложилась вокруг наших границ. Так как Белый дом понимает, что есть риски, они постоянно об этом говорят, они постоянно поддерживают эту тематику, и они делают эту тематику максимально острой. По моему мнению, это ошибка», — уверен Зеленский.