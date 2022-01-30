Киев посетовал на вред от паники Запада из-за «вторжения» России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому изданию Vice сообщил, что его страна постоянно несет финансовые потери из-за паники по поводу мнимой эскалации российско-украинского конфликта. Фрагмент интервью опубликован в Twitter журналистки Vice Хина Хассан.
«Мы уже страдаем экономически и ослабеваем из-за распространяемой в обществе паники», - рассказал министр.
Украинский дипломат полагает, что официальные лица и экономисты обязаны понять, что Киев предпринимает максимальные усилия для того, чтобы предотвратить «худший вариант развития событий».
Кулеба добавил, что не все западные государства так активно оказывают помощь его стране, как могли бы. При этом конкретные страны министр не назвал.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подверг критике ежедневное нагнетание Америкой темы мнимого вторжения России. Он заявил, что США постоянно муссируют эту тему, предельно обостряют ее.
«Я считаю, что они являются сегодня участниками этой информационной ситуации, которая сложилась вокруг наших границ. Так как Белый дом понимает, что есть риски, они постоянно об этом говорят, они постоянно поддерживают эту тематику, и они делают эту тематику максимально острой. По моему мнению, это ошибка», — цитирует Зеленского RT.