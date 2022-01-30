Киев посетовал на вред от паники Запада из-за «вторжения» России

«Я считаю, что они являются сегодня участниками этой информационной ситуации, которая сложилась вокруг наших границ. Так как Белый дом понимает, что есть риски, они постоянно об этом говорят, они постоянно поддерживают эту тематику, и они делают эту тематику максимально острой. По моему мнению, это ошибка», — цитирует Зеленского RT.