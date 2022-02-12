Германия и еще более 10 стран призвали своих граждан покинуть Украину

МИД Германии призвал своих граждан покинуть Украину, если их пребывание в этой стране необязательно. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

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«Если вы сейчас находитесь на Украине, учитывайте, насколько обязательно ваше пребывание там. По возможности, выезжайте в кратчайшие сроки», - говорится в сообщении.

Кроме того, немецкое агентство dpa передает, что генконсульство ФРГ в Днепропетровске якобы переезжает во Львов. Официально это не подтверждено.

С просьбой к своим гражданам покинуть Украину или воздержаться от поездок в страну также выступили США, Великобритания, Канада, Австралия, Норвегия, Латвия, Эстония, Нидерланды, Черногория, Япония, Северная и Южная Кореи, Ирак и Саудовская Аравия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозу. Он не исключил вероятность провокаций со стороны Киева и отдельных стран Запада. По его словам, попытки силового решения кризиса в Донбассе будут иметь самые серьезные последствия.