Захарова объяснила, почему Россия сокращает штат дипмиссии на Украине

Министерство иностранных дел России решило оптимизировать штат своих загранучреждений на Украине из-за риска провокаций со стороны Киева или третьих сторон. Об этом написала официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале. "Наши американские и британские коллеги, видимо, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности", — заявила она. По словам Захаровой, Россия приняла решение об оптимизации штатов своих дипломатических учреждений на Украине, опасаясь возможных провокаций со стороны Киева и других игроков. "Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций", — указала представитель МИД. Российских дипломатов эвакуируют? Ранее агентство РИА "Новости" со ссылкой на источник сообщило, что сотрудники посольства России в Киеве начали покидать Украину. "По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию. Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и посольство", — рассказал собеседник агентства. Он выразил мнение, что Москва на фоне официальных объявлений эвакуации дипломатов западных стран могла пойти тем же путем. "Кстати, на возможность такого сценария намекал Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с [главой МИД] Великобритании Элизабет Трасс", — напомнил он. Во время пресс-конференции 10 февраля глава российского дипведомства допустил возможность временной эвакуации персонала дипломатических учреждений, поскольку так поступают западные страны. Посольство РФ в Киеве заявило, что работает "в обычном режиме", а в настоящее время "оптимизирует штатное расписание". "Мы продолжаем свою работу", - заявил представитель дипмиссии в беседе с ТАСС. Ранее в посольстве в Киеве сообщали, что изучают вопрос о временной эвакуации неосновного персонала диппредставительства. Захарова в свою очередь напомнила, что "слухи о якобы осуществленной эвакуации российских дипломатов появились в ряде западных изданий, в частности, в The New York Times почти месяц назад". По ее словам, "целью этих вбросов было создание информационного прикрытия для начала эвакуации США, Великобританией, Австралией, Канадой и другими странами дипломатов и их семей из своих посольств на Украине". Какие страны вывозят своих дипломатов? В конце января некоторых сотрудников диппредставительства США на Украине эвакуировали в качестве "меры предосторожности" из-за готовящегося "вторжения". О планах эвакуировать персонал посольств также заявили Великобритания, Германия и Австралия. Многие страны — Канада, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, Эстония, Япония, Новая Зеландия и другие — призвали своих граждан немедленно покинуть Украину. Власти Швейцарии и Швеции призвали граждан отложить поездки на Украину в туристических целях, а также быть готовыми в срочном порядке покинуть страну при необходимости. МИД Испании готов эвакуировать персонал своего посольства в случае необходимости, сообщает ТАСС. Такой же позиции придерживается Австрия. Суммарно в разных списках уже около 20 государств. 12 февраля МИД Бельгии "настоятельно рекомендовал" подданным страны уехать с украинской территории, к аналогичным действиям своих граждан призвали власти Кувейта. Британский МИД также посоветовал подданным страны воздержаться от поездок на Украину, а находящимся там гражданам уехать в связи с угрозой "военных действий". "Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать с основной командой, — написала посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс на своей странице в Twitter. — Посольство продолжает работу". Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 11 февраля о дальнейшем сокращении численности персонала посольства США на Украине и призвал всех американцев немедленно уехать из страны. Дипмиссия подтвердила эту информацию. "Сегодня Госдеп приказал выехать из посольства США в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные должности, из-за постоянных сообщений о наращивании российских военных на границе с Украиной, указывающих на возможность серьезных военных действий", — говорится в сообщении посольства в Twitter. Также об эвакуации персонала посольства в Киеве сообщил Израиль. Киев готовится к войне Мэрия Киева создала комиссии по эвакуации в каждом районе и разработала план эвакуации, а также подготовила инфраструктуру города к возможной чрезвычайной ситуации. "Городские службы сегодня уже работают в условиях предотвращения чрезвычайной ситуации военного характера. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы предотвратить или преодолеть возможные провокации, так и выстоять в условиях военного нападения", — сообщил мэр города Виталий Кличко. В Киеве втрое увеличили число укрытий. В городе построено 4,5 тыс. подземных паркингов и переходов, углубленных станций метро и подвалов, которые могут стать местами для убежищ. Кличко рассказал, что киевские власти разворачивают силы территориальной бригады для обороны города. Администрация также договорилась о дополнительном производстве электроэнергии на ТЭЦ, создала запасы топлива и установила электрогенераторы. Энергии хватит на 10 дней. Критически важные предприятия обеспечили бесперебойной связью. Кличко ранее заявлял, что Киев не хочет верить в возможность эскалации конфликта. "Никто не хочет крови, никто не хочет противостояния. Но есть хорошая пословица: "Хочешь мира — готовься к войне", — отметил мэр.