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Ещё один козырь Путина - «Премьер»

Новинка российского военпрома - самолет радиолокационного дозора А-100 «Премьер» в первый раз поднялся в небо с работающей радиолокационной станцией. Проект разрабатывается уже давно. В феврале 2019 года прошли предварительные испытания опытного образца. До этого летающая лаборатория А-100ЛЛ несколько раз взлетала в рамках летно-конструкторских испытаний. А потом наступило затишье. Как будто новый самолёт ждал своего часа. И дождался.

США применят «закон Родченкова» против России

Глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт высказался о допинг-скандале с участием российской фигуристки Камилы Валиевой. Тайгарт заявил, что из-за случившегося россиян могут привлечь к ответственности в соответствии с американским «актом Родченкова». Отмечается, что наказание получат все причастные к применению спортсменкой запрещенного препарата.

WebMoney остановила операции по российским кошелькам

Международная система денежных переводов WebMoney объявила, что все операции по российским кошелькам WebMoney становятся недоступны с 11 февраля. Это произошло из-за отзыва лицензии у расчетного банка.

«Замороженные в АО Банк «ККБ» электронные денежные средства участников Системы будут выплачены их владельцам. О порядке возврата средств будет сообщено позднее», – говорится в сообщении платежной системы.

Набиуллина новой брошью описала состояние экономики России

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Набиуллина надела на пресс-конференцию брошку в виде весов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина надела на пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров ЦБ брошь в виде весов. Выбор данного украшения, по мнению «РБК», может свидетельствовать о поисках регулятором баланса в денежно-кредитной политике и стремлении к сбалансированному экономическому росту.

В деле Валиевой обнаружилась странная деталь

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что ситуация с допинг-тестом фигуристки Камилы Валиевой вызывает «серьезные вопросы» из-за сроков обработки пробы. Поздняков отметил, что проба Валиевой была взята 25 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге и обработана лабораторией Всемирного антидопингового агентства (WADA) только 8 февраля 2022-го. Глава ОКР отметил, что по международным стандартам обработка пробы должна составлять максимум 20 дней, но в случае с Валиевой она добиралась из Санкт-Петербурга до Стокгольма почти месяц.

Раскрыты обстоятельства смерти Евгении Брик

Актриса Евгения Брик лечилась от тяжелой болезни в Лос-Анджелесе. Семья подтвердила смерть артистки. О смерти 40-летней Брик сообщила журналистка Катерина Гордеева. Причину смерти она не назвала, заявив, что усопшей «было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности».

Рынок акций РФ обвалился

Днем в пятницу, 11 февраля, на Московской бирже существенно упали основные индексы, следует из данных торговой площадки. По состоянию на 14:40 мск индекс Мосбиржи опустился до 3526,76 пункта – на 3,53% с начала торгов. Индекс РТС потерял 4,18%, упав до 1479,67 пункта. Курс доллара вырос на 11 копеек, до 75,09 рублей. Курс евро прибавил 47 копеек и составил 85,56 рублей.

Врачи сообщили о состоянии Жириновского

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского, госпитализированного с COVID-19 2 февраля, оценивается как стабильное, ухудшения нет.

«Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь», — рассказали в министерстве.

Напомним, что новость о госпитализации политика появилась 9 февраля. Тогда, по данным ряда источников, состояние Жириновского оценивалось как критическое, он якобы был подключен к аппарату ИВЛ.

Мигранты с битами устроили массовую драку в Москве

Мигранты устроили массовую драку в московском районе Кунцево. Конфликт с участием 20-30 гастарбайтеров, некоторые из которых были вооружены битами, произошел 10 февраля около 20:00 рядом с домом № 8 по улице Екатерины Будановой. Отмечается, что в ходе драки участники также использовали палки. Как минимум двое человек получили травмы. Дерущихся задержала приехавшая к 22:00 полиция.

Нагиев заменит Маслякова в КВН

Актер и шоумен Дмитрий Нагиев заявил, что заменит Александра Маслякова в роли ведущего КВН на время его болезни, однако он станет не единственной такой заменой, сообщает РИА Новости.

"Александра Васильевича заменить невозможно! На время его болезни его заменит несколько ведущих. А я — первый из них", — подчеркнул Нагиев.

Он также добавил, что Масляков в сложные времена "тащил" КВН по политическим "косогорам", по стране как процветающей, так и разваливающейся, сложной, непонятной.

Украинскую певицу Maruv затравили после слов о России