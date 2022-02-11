Ещё один козырь Путина - «Премьер»

Новинка российского военпрома - самолет радиолокационного дозора А-100 «Премьер» в первый раз поднялся в небо с работающей радиолокационной станцией. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

Фото: ТАСС ТАСС

Проект разрабатывается уже давно. В феврале 2019 года прошли предварительные испытания опытного образца. До этого летающая лаборатория А-100ЛЛ несколько раз взлетала в рамках летно-конструкторских испытаний. А потом наступило затишье. Как будто новый самолёт ждал своего часа. И дождался.

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«Хорошо, что что-то делают. А то, что делают без лишнего аврала, значит - так надо», – радуются пользователи Сети.

- Готовность борта обеспечена десятилетиями работы, без малого 18 лет. Соответствующий указ президента России был подписан ещё 28 апреля 2004 года. Первые сообщения об испытаниях в воздухе комплекса, пришедшего на смену устаревшему самолёту предыдущего поколения А-50, стали поступать в 2015-2917 годах. И то, что анонс был сделан именно сейчас - точно не совпадение, – считает военный эксперт Александр Артамонов. – Это очень своевременная и важная демонстрация силы нашим западным партнёрам. На это указывает и то обстоятельство, что первоначально А-100 планировалось поднять в воздух в 2020 г., а сдать в серию в 2024-м. Как видим, планы выполняются с опережением.

А генеральный конструктор НПО «Вега» Владимир Верба уточнил, что лётные испытания самолета А-100 «Премьер» планируется закончить в текущем, то есть 2022 году.

«СП»: - И чем же новая разработка может впечатлить наших заклятых друзей?

- Российский А-100 приходит на смену самолётам дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и А-50У. Их первый прототип был поднят в воздух ещё в 1978 году, через 3 года после взлёта американского аналогичного аппарата.

Военные сообщают, что наш самолёт может обнаружить и сопровождать до 300 целей, на расстоянии в 650 км, а также осуществлять управление боевыми и разведывательными БПЛА. А-100 - это ещё и воздушный командный пункт. Согласно принципу сетецентричности, характерному для ведения современных боевых действий, он сопрягает работу различных группировок вооружённых сил.

Так, наш авиакомплекс может участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на наземные, воздушные и морские цели. Обнаруживает он не только все типы БПЛА, но и истребители четвёртого и пятого поколений.

Информация на компьютер этого летающего «супер-мозга» поступает не только с его радара и земли, но и от околоземных спутников.

Сам бортовой компьютер со своей начинкой или, точнее, многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения (МАК РЛДН) весит ни много, ни мало - 20 тонн. А на истребителе Су-57, например, вес авионики не превышает и 500 кг. Антенный комплекс нового аппарата построен на базе двухдиапазонного локатора с АФАР, то есть фазированной антенной решёткой.

«СП»: - Итак, Россия уже в этом году обзаведётся еще одной технической суперновинкой. А что есть в загашнике, к примеру, у американцев?

- Американский аналог нашей техники - Boeing E-3 Sentry AWACS - взлетел почти полстолетия назад - в 1975 году. Официально его больше не производят с 1992 года, но на самом деле он по прежнему в строю и является главным средством ДРЛО войск НАТО.

Если сравнить некоторые параметры определённых режимов работы двух самолётов - нашего и натовского (хотя, понятно, реальные возможности изделия никто никогда не «светит), то сравнение в пользу А-100.

Так, дальность обнаружения стратегических бомбардировщиков противника у нашего ДРЛО - 900 км, а у AWACS - только 650; истребителей на малой высоте наш летающий командный пункт видит за 600 км, а у НАТО - только за 400. Количество сопровождаемых воздушных целей у А-100 официально 300, но по западным источникам - на самом деле, до 600! Напомним, что у AWACS эта цифра равна трёмстам единицам. Дальность обнаружения групповой наземной цели у А-100 450-500 км, у натовского борта – этот показатель ниже, всего 300 км.

Конечно, А-100 на порядок превосходит А-50. Тот, по официальным данным, мог обнаружить цель с ЭПР (эффективная площадь рассеяния) 3 кв/м на расстоянии в 220–240 км (в режиме верхней полусферы). Старый самолёт «вёл» только до 50–60 целей и управлял максимум 10–12 другими летательными аппаратами (правда, после модернизации количество целей возросло до трёхсот).

В целом, А-50 имел производительность многократно ниже, чем у AWACS, что особо сказывалось при сканировании в импульсном режиме на средних и больших высотах. «Американец» имел ещё один серьёзный козырь: он мог работать далеко за линией фронта, так как обладал большей дальнобойностью, чем старый А-50.

«СП»: - Зачем вообще нужны ДРЛО?

- Среднестатистическая наземная радиолокационная станция видит цель, приближающуюся на высоте 30 м, лишь за 21 км. А вот самолёт ДРЛО способен обнаружить агрессора намного раньше, так как, фигурально говоря, «смотрит сверху».