«Давайте без истерик». Президент Чехии о расследовании взрывов во Врбетице

Президент Чехии Милош Земан сообщил, что причастность России к взрывам на чешских складах боеприпасов в 2014 году пока не доказана. Возможно, обвинения против России «спровоцировала разведка», чтобы использовать ситуацию в свою пользу. В то же время Земан попросил общественность спокойно дождаться выводов расследования, прежде чем делать выводы.

Фото: Darko Vojinovic/AP Darko Vojinovic/AP

Чешский президент сообщил, что у Службы безопасности и информации (BIS) нет доказательств, что российские агенты были на территории военных складов в деревне Врбетице в Злинском крае на юго-востоке Чехии, где прогремели взрывы, передает CNN Prima NEWS.

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"Могу констатировать, в отчете BIS говорится, подчеркиваю, что не существует доказательств и свидетельств того, что эти два агента [россияне, которым приписывается причастность к инциденту] находились [на территории складов боеприпасов] во Врбетице.

Когда обследовалось помещение второго склада непосредственно перед случившимся там взрывом, там не было обнаружено никакого взрывного устройства", - указал Земан.

Как отметил политик, первое расследование взрывов выявило, что они произошли из-за непрофессионального обращением с боеприпасами. Версия о причастности России появилась, по словам Земана, "в последний момент".

"BIS никогда раньше в своих отсчетах [за шесть лет] не упоминала инцидент во Врбетице", - обратил внимание чешский лидер.

Если причастность России доказать не удастся, то по мнению Земана, все это может быть "игрой разведки с серьезными последствиями".

Он не уточнил, спецслужбу какой страны подозревает в спекуляциях вокруг взрывов на складах.

С другой стороны, сказал Земан, если причастность России пока не доказана, еще не значит, что Москва действительно невиновна.

"Во-первых, мы должны спросить, что они [россияне, которым приписывается причастность к инциденту] здесь делали. Во-вторых, тот факт, что BIS не доказал их участия, не означает, что они не приезжали в район Врбетицы", - сказал Земан.

Если участие России во взрывах будет доказано, то она должна за это заплатить. По мнению Земана, например, в таком случае следует отстранить "Росатом" от тендера на строительство АЭС "Дукованы" в Чехии. Земан подчеркнул, что ни одна суверенная страна не может допустить, чтобы два иностранных агента совершали теракты на ее территории.

Президент также отметил, что уже доказана причастность некого болгарского торговца оружием. Его компания хранила взрывчатые вещества на складах, где прогремел взрыв. Вероятно, речь идет о бизнесмене Емельяне Гебреве.

Чешский лидер призвал подойти к расследованию с холодной головой и не делать преждевременных выводов.

"Давайте без истерик и спекуляций дождемся результатов расследования и тогда будем решать. Полиция Чехии, а также Верховная прокуратура, которая курирует это дело, пользуются моим полным доверием.

Я желаю, чтобы были задействованы максимальные возможности. И чтобы, когда расследование закончится, граждане Чехии были полностью проинформированы, и ничего не осталось в секрете", - резюмировал Земан.

Взрывы на складах в деревне Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. В результате первого взрыва погибли два человека. Как отметил Земан, Чехия понесла многомиллиардный ущерб.

Весной прошлого года полиция Чехии заявила, что к происшествию могут быть причастны два человека, которые посещали Прагу и Злинский край в первой половине октября 2014 год. Якобы они использовали российские паспорта на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, а также паспорт Молдавии на имя Николая Попа и паспорт Таджикистана на имя Руслана Табарова. Чешская полиция объявила их в розыск.

Великобритания считает, что "агенты" Петров и Боширов причастны к отравлению Скрипалей. Издания The Insider и Bellingcat (оба признаны иноагентами в РФ) писали, что Петров и Боширов — это якобы офицеры ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

Чешское правительство, на фоне выводов полиции, в апреле 2021-го заявила, что ко взрывам на складах боеприпасов причастны российские спецслужбы. Власти выслали из страны 18 российских дипломатов, которых посчитали тайными сотрудниками спецслужб. МИД РФ выразил Чехии решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон грата.

"Озвучивание таких обвинений без доказательств безосновательно, это из ряда вон выходящие действия, они недружественные, и они, конечно же, не просто идут вразрез с интересами народов двух стран, но наносят чрезвычайный вред нашим двусторонним отношениям, точнее, уже нанесли", - заявили в связи с происходящим в Москве.

В январе выяснилось, что администрация чешского президента по ошибке уничтожила документ, в котором якобы были доказательства причастности России. Полиция запросила эти секретные материалы для перепроверки данных и получила ответ, что документ случайно уничтожили еще в конце ноября прошлого года вместе с другими бумагами, у которых истек срок давности.

Руководитель президентской администрации Чехии Вратислав Минарж отметил, что к документу не могли получить доступ те, кто не имеет на это права. Полиция проверит, не нарушила ли администрация президента чешское законодательство.