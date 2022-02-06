В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-7° в 
USD 76.05EUR 87.12
Войти в почту
30 минут назад

Германия назвала условие отказа от запуска «Северного потока — 2»

Посол ФРГ в Польше Арндт Фрайтаг заявил, что его страна откажется от ввода в эксплуатацию трубопровода «Северный поток - 2» в случае существенного ухудшения ситуации вокруг Украины. Об этом он рассказал в интервью изданию Rzeczpospolita.

Германия назвала условие отказа от запуска «Северного потока — 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы наблюдаем только огромную концентрацию российских войск вокруг Украины. Но зачем это нужно, мы не знаем. Поэтому и мы не должны точно определять, какой будет наша реакция. Пусть и Кремль пребывает в неопределенности. Исключение делаем только в отношении «Северного потока-2». Для Польши и других стран это имеет особое значение», - сообщил посол.

Арндт Фрайтаг добавил, что даже и представить не может, как сотрудничать с Москвой в случае гипотетического вторжения российских военных на территорию соседнего государства.

«Я не могу представить, чтобы газ шел по «Северному потоку-2» после того, как Россия вторгнется на Украину», - отметил он.

При этом дипломат прекрасно понимает, что последствия для его страны будут достаточно тяжелыми.

«Мы также знаем, что введение санкций будет дорого нам стоить, потому что наше участие на российском рынке велико. Но мы готовы пойти на жертвы, чтобы предотвратить что-то несравненно худшее: войну», - подвел итоги Фрайтаг.

Ранее сообщалось, что НАТО изучает возможность строительства газопровода Midcat, соединяющего Каталонию с Францией. В альянсе считают, что он позволил бы снизить зависимость Центральной Европы от российского газа.

Три года назад испанские и французские регуляторы заблокировали это проект, поскольку посчитали его строительство нерентабельным и неэкологичным. Однако сейчас проект якобы может возродиться и «в настоящее время находится на рабочих столах стран НАТО».

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители