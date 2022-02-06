Германия назвала условие отказа от запуска «Северного потока — 2»

Посол ФРГ в Польше Арндт Фрайтаг заявил, что его страна откажется от ввода в эксплуатацию трубопровода «Северный поток - 2» в случае существенного ухудшения ситуации вокруг Украины. Об этом он рассказал в интервью изданию Rzeczpospolita.

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«Мы наблюдаем только огромную концентрацию российских войск вокруг Украины. Но зачем это нужно, мы не знаем. Поэтому и мы не должны точно определять, какой будет наша реакция. Пусть и Кремль пребывает в неопределенности. Исключение делаем только в отношении «Северного потока-2». Для Польши и других стран это имеет особое значение», - сообщил посол.

Арндт Фрайтаг добавил, что даже и представить не может, как сотрудничать с Москвой в случае гипотетического вторжения российских военных на территорию соседнего государства.

«Я не могу представить, чтобы газ шел по «Северному потоку-2» после того, как Россия вторгнется на Украину», - отметил он.

При этом дипломат прекрасно понимает, что последствия для его страны будут достаточно тяжелыми.

«Мы также знаем, что введение санкций будет дорого нам стоить, потому что наше участие на российском рынке велико. Но мы готовы пойти на жертвы, чтобы предотвратить что-то несравненно худшее: войну», - подвел итоги Фрайтаг.

Ранее сообщалось, что НАТО изучает возможность строительства газопровода Midcat, соединяющего Каталонию с Францией. В альянсе считают, что он позволил бы снизить зависимость Центральной Европы от российского газа.