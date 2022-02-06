НАТО изучает возможность строительства газопровода, соединяющего Каталонию с Францией. В альянсе считают, что он позволил бы снизить зависимость Центральной Европы от российского газа, пишет газета La Vanguardia со ссылкой на источники в правительстве королевства.

Речь идет о создании газопровода Midcat. Три года назад испанские и французские регуляторы заблокировали это проект, поскольку посчитали его строительство нерентабельным и неэкологичным.

Однако сейчас проект якобы может возродиться и «в настоящее время находится на рабочих столах стран НАТО».

«Midcat может вернуться. Германия сейчас с интересом смотрит на этот проект, потому что ей нужны альтернативные источники поставок, а также потому, что она заинтересована в производстве «зеленого» водорода на севере Африки» - утверждает La Vanguardia (цитата по ТАСС).

По мнению журналистов, Германия заинтересована в проекте, поскольку очень зависит от российского газа. И это является «одной из главных геостратегических слабостей Евросоюза».