Обзор иноСМИ: скандал с российским послом и проблема Европы

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

«Суровая реальность: Европа не может обойтись без российского газа»

Страны-экспортеры энергоресурсов - от Катара до Азербайджана - обещают Европе экстренные поставки газа, но в ЕС начинают осознавать, что не могут обойтись без главного поставщика - России, пишет Bloomberg. Старший аналитик BCS Global Markets Рон Смит заявил, что для полной замены российского газа в Европу пришлось бы перенаправить половину объема потребляемого в Азии СПГ.

Это привело бы к масштабному дефициту энергоресурсов по всей Азии и туда пришел бы европейский энергетический кризис, заявил Смит. С ним согласен министр энергетики Катара Саад аль-Кааби, заявивший, что один поставщик не сможет компенсировать потребляемый в ЕС газ, не нарушив поставки в другие регионы.

«Война на Украине - удача для энергетических гигантов»

Кому выгодно, чтобы Соединенные Штаты с головой бросились в крайне непопулярную войну на Украине, задается вопросом автор The New Republic Кейт Аронофф. Законопроекты Палаты представителей и Сената США содержат не только изнурительные санкции в отношении российских компаний, но и достаточно много говорят о том, как конфликт может пригодиться американским корпорациям, отмечает она.

В этих документах американские сенаторы ссылаются на «взаимовыгодные возможности для увеличения инвестиций и экономического роста между Соединенными Штатами и странами Балтии», а также упоминается усиление американской «поддержки потребностей Балтийского региона в физической и энергетической безопасности». Аронофф подчеркнула, что Вашингтон «давно использует «интересы национальной безопасности» для оправдания экспорта ископаемого топлива из США».

Болгарская газета обвиняет российского посла

Болгарское издание «Факти» раскритиковало посла России в Болгарии Элеонору Митрофанову, назвав ложными ее заявления о НАТО и украинском конфликте. Дипломат, в частности, заявила, что НАТО пытается спровоцировать военные действия.

Газета спорит с этим заявлением, отмечая, что «это Россия ни с того ни с сего собирает тысячи своих военнослужащих и техники возле Украины», а НАТО лишь «оказывает военную поддержку Киеву, отправляя оружие, чтобы помочь украинцам лучше защитить себя». Посол подчеркнула, что Болгария не является мишенью для России, но «Факти» считают, что это «уже давно не так»: «Россия ведет гибридную войну против Болгарии и других европейских стран, <…> включая распространение дезинформации, использование армии проплаченных троллей для разделения западных обществ, использование экономических проектов в политических целях».

Киев обвинил канцлера Германии в «страусиной политике»

Украинский посол в Германии Андрей Мельник призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца прекратить «страусиную политику». Как сообщает ЛIГАБiзнесIнформ, в эфире немецкого канала ZDF Мельник заявил, что Украина разочарована «новой светофорной коалицией» ФРГ и ее решением не оказывать военную помощь Киеву.

Посол подчеркнул, что Украина продолжает требовать от Германии оборонительного оружия. В Берлине эти требования не прокомментировали, Шольц сообщил, что в ближайшее время посетит Москву и встретится с президентом России Владимиром Путиным, отмечает ЛIГАБiзнесIнформ.

«Украина жестко отвечает Белоруссии»

МИД Белоруссии вызвало посла Киева Игоря Кизима и выразило ему протест из-за запуска беспилотного летательного аппарата с территории Украины в Белоруссию. Украина жестко ответила на эти обвинения, сообщает «Главред».