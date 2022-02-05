Зеленский прокомментировал заражение Эрдогана омикроном

«С сожалением узнали о положительном тесте на COVID-19 у президента Турции Рейджепа Тайипа Эрдогана и его жены Эмине Эрдоган. Искренне желаем нашим друзьям, господину Эрдогану и госпоже Эмине, быстрого и лёгкого выздоровления!» - написал Зеленский в Twitter.

При этом коронавирусные потери имеются и в окружении Зеленского. «Ковидом» заразился глава президентского офиса Андрей Ермак. До этого мэр Киева Виталий Кличко также заявил, что заразился COVID-19 и ушел на самоизоляцию. Через несколько дней журналисты заметили его в ресторане.