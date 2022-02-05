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1 час назад

Эрдоган заразился омикроном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что заразился штаммом корорнавируса омикрон. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Эрдоган заразился омикроном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов, оказался положительным. К счастью, у нас есть легкая болезнь, которую мы узнали как разновидность Омикрона», — написал Эрдоган.

По его словам, он продолжит работать из дома. Также турецкий лидер добавил, что «ждет молитв» соотечественников.

Стоит отметить, что на этой неделе президент Турции встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Очная встреча прошла в Киеве.

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