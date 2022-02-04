Раскрыты цели визита Макрона в Москву и Киев

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Москву и Киев на следующей неделе станет продолжением усилий Парижа по деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь. Его слова приводит ТАСС.

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«Мы отмечаем серьезные подвижки в последние недели, о чем в том числе свидетельствует очень важная встреча политических советников лидеров нормандского формата, которая состоялась больше десяти дней назад в Париже», — сказал Атталь.

По его словам, переговоры советников России, Франции, Германии и Украины позволили напомнить о важности соблюдения режима прекращения огня и обязательствах по деэскалации. Атталь отметил, что в Париже не станут колебаться ни перед какими усилиями, способными помочь в решении ситуации вокруг Незалежной.

Макрон посетит Россию 7 февраля, на Украину он отправится 8 февраля.