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1 час назад

Раскрыты цели визита Макрона в Москву и Киев

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Москву и Киев на следующей неделе станет продолжением усилий Парижа по деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь. Его слова приводит ТАСС.

Раскрыты цели визита Макрона в Москву и Киев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы отмечаем серьезные подвижки в последние недели, о чем в том числе свидетельствует очень важная встреча политических советников лидеров нормандского формата, которая состоялась больше десяти дней назад в Париже», — сказал Атталь.

По его словам, переговоры советников России, Франции, Германии и Украины позволили напомнить о важности соблюдения режима прекращения огня и обязательствах по деэскалации. Атталь отметил, что в Париже не станут колебаться ни перед какими усилиями, способными помочь в решении ситуации вокруг Незалежной.

Макрон посетит Россию 7 февраля, на Украину он отправится 8 февраля.

Вчера, 3 февраля, президент Франции провел с главой РФ Владимиром Путиным третий телефонный разговор за неделю. Его главной темой стала ситуация вокруг Украины.

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