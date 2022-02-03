Путин и Макрон обсудили Украину

Президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон провели третий телефонный разговор за неделю. Его главной темой стала ситуация вокруг Украины . Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Макрон продолжили предметный диалог по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с российской инициативой о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности РФ, отметили в пресс-службе Кремля. Также лидеры стран обменялись мнениями по текущему положению дел.