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11 минут назад

Путин и Макрон обсудили Украину

Президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон провели третий телефонный разговор за неделю. Его главной темой стала ситуация вокруг Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Макрон обсудили Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Путин и Макрон продолжили предметный диалог по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с российской инициативой о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности РФ, отметили в пресс-службе Кремля. Также лидеры стран обменялись мнениями по текущему положению дел.

«Владимир Путин вновь привлек внимание к провокационным заявлениям и действиям киевского руководства, идущим вразрез с минскими договоренностями», — говорится в сообщении.

По итогам разговора лидеры стран условились о дальнейших личных контактах.

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