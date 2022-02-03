Путин и Макрон обсудили Украину

Президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон провели третий телефонный разговор за неделю. Его главной темой стала ситуация вокруг Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.
Путин и Макрон продолжили предметный диалог по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с российской инициативой о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности РФ, отметили в пресс-службе Кремля. Также лидеры стран обменялись мнениями по текущему положению дел.
«Владимир Путин вновь привлек внимание к провокационным заявлениям и действиям киевского руководства, идущим вразрез с минскими договоренностями», — говорится в сообщении.
По итогам разговора лидеры стран условились о дальнейших личных контактах.