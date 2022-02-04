Секретные переговоры: О чем договариваются РФ и США за спиной Украины

Дипломатические усилия России и Америки по поиску выхода из «украинского тупика» уже назвали переговорами эпистолярного жанра. Причем, янки, возможно, даже сливают информацию, несмотря на непубличный характер предварительных консультаций. Хотя не исключено, что речь идет о фейках, вброшенных звездно-полосатыми ньюсмейкерами в качестве пробных шаров. Если же реакция Кремля окажется чересчур «перегретой», то Белый дом всегда сможет дезавуировать значение «секретных предложений».

В частности, испанская газета El País опубликовала «тайные» ответы США по новым предложениям Кремля о формуле безопасности. Согласно этим документам, размещенным в интернете, Вашингтон якобы дал понять, что большая часть российских идей для него неприемлема. То бишь, «Украину всё-таки ждут в НАТО».

Впрочем, Путин недвусмысленно ответил, что тогда резко возрастет вероятность большой войны с применением ядерного оружия. Сразу начала муссироваться новость, что Штаты якобы готовы исключить постоянное размещение боевых войск и ракетных комплексов наземного базирования на Украине, если Москва возьмет на себя аналогичные обязательства.

В этой связи ряд экспертов, в том числе забугорных, полагает, что, скорее всего, у сторон и в самом деле есть секретная повестка дня, чтобы по максимуму сохранить лицо в условиях обсуждаемых уступок. Сам факт, что Киев на полном серьезе сотрудничает с Лондоном и Варшавой по вопросу создания «НАТО на троих», причем без Вашингтона, говорит о многом.

Интернет-ресурс Frontier Post, который можно условно считать третейским - ни нашим, ни западным, пишет: «Было ещё кое-что интересное (в переговорном процессе, - ред.)? Что именно Вашингтон ответил на предложения Москвы? Ответили ли вы решительным “нет” на требования Москвы никогда не включать Украину и Грузию в НАТО и отвести войска НАТО от границ России?» - спросили журналисты у Блинкена. И тут госсекретарь США, постоянно облизывая губы и явно нервничая, начал уклоняться от ответа: «Я бы не хотел вдаваться в подробности».

Кто-то скажет, что это ровным счётом ничего не значит, поскольку госсеки врали, врут и будут врать, изображая озабоченность на своих псевдопатриотических лицах. Однако уже заокеанские СМИ, со ссылкой на своих инсайдеров, сообщают о подвижках в позиции Белого дома. Да, вместо гарантий нерасширения НАТО на восток, американцами предлагаются мелкие, сугубо незначительные уступки. Тем не менее, это уже не железобетонное «нет» и, возможно, начало других уступок.

The Wall Street Journal рассказала о просочившейся из Белого дома информации о том, что администрация президента США также обсуждает новые правила нахождения военных кораблей США в Черном море и возможность инспекции русскими американских ракетных систем в Польше и Румынии.

И то и другое якобы можно рассматривать, как реакцию на «опасения» Кремля. Насколько это правда, судить сложно, но, как говорится, дыма без огня не бывает.

Чтобы понять, что на самом деле движет Байденом, логично взглянуть на американские электоральные настроения и позицию заокеанских элит касательно «украинского вопроса».

С одной стороны, среди звездно-полосатого истеблишмента наблюдается явный разлад. По меткому наблюдению Frontier Post, «ревущий хор неоконов, бюрократов и продажных журналистов не может заглушить голоса тех, кто считает, что Соединенным Штатам нет необходимости нагнетать напряженность и провоцировать Россию».

Дело, однако, не в страхе перед Москвой, просто Вашингтон концентрируется на китайской геополитической проблеме. Чего уж точно не хочется тамошним элитам, так это войны на два фронта.

С другой стороны, опрос общественного мнения, проведенный социологической фирмой YouGov по заказу Института Чарльза Коха, показывает, что подавляющее большинство янки поддерживает ужесточение санкций, в то время как только 27 % американцев выступают за то, чтобы начать войну с Россией в ответ на вторжение на Украину.

Уилл Ругер, вице-президент по исследованиям и политике Института Чарльза Коха (Вирджиния), так прокомментировал результаты опроса:

«Во время рекордного дефицита бюджета, астрономического долга и высокой инфляции американские политики не должны удивляться, что американский народ хочет, чтобы наши богатые европейские союзники больше платили за свою собственную оборону, а наши политики определяли приоритеты задач здесь, дома».

Байден, как видно из текущей политики, прислушивается, как к голосу «простых людей», так и к советам Уолл-Стрит. Именно поэтому, а не по каким-то другим причинам, переговорный процесс между Соединенными Штатами и Россией по гарантиям безопасности в Европе окутан тайной. Можно даже не сомневаться, что Путин в этом вопросе пошел навстречу просьбе Байдена, так как наша страна заинтересована в прозрачности сделки по безопасности.

В последние недели в США опубликована масса аналитических оценок от самых разных экспертов, которые настаивают на том, что ни Украина, ни Грузия не нужны в блоке. Кто-то даже заявил, что даже прибалтийские государства тоже ни к чему альянсу.

«Зачем вообще нужна НАТО вся Восточная Европа, в чем её смысл, если Советский Союз, от которого она должна была защищаться, исчез тридцать лет назад?», - таким вопросом задался, например, весьма авторитетный ведущий Fox News Такер Карлсон.

А бывший президент Трамп отреагировал на идею отправить пять тысяч американских солдат в Европу, якобы, воевать за Украину словами:

«Это какое-то безумие. Со мной этого бы никогда не случилось».

Вообще-то такого рода «силовые» решения не характерны для Байдена - он больше спец по «закулисью». Ведь после драпа из Афганистана почти все страны-члены НАТО открыто заявили, что американцы заранее договорились с талибами о выводе своих войск, тогда как союзники были проинформированы об этом постфактум.

Сейчас, по большому счету, ни Берлин, ни Париж, ни Лондон не верят Вашингтону, поскольку у всех ведущих столиц Запада свои национальные интересы. Но все они рассматривают Польшу и Украину, как буфер, точнее, как государства-смертники.

Если же суммировать все заокеанские сигналы о «темной стороне» переговоров США и РФ, складывается стойкое впечатление, что позиции нашей страны слабее, чем у американцев. То, что янки пообещают не размещать свои базы и ракеты на Украине, ровным счетом ничего не меняет. За них это сделают, например, британцы. Хрен редьки не слаще.

Россия также требует, чтобы Украину не взяли в НАТО, так её и так туда не пускают, если не брать в расчет слова отдельных западных политиков. Можно ли назвать это уступками Белого дома Кремлю? Наверное, да, поскольку США лезут вперед до тех пор, пока не встречают преграду.