Литва готовит вопросы для российских артистов

Литва намерена ввести специальный вопросник для гастролирующих российских исполнителей. С его помощью деятелей культуры из РФ будут проверять на лояльность политическим установкам Вильнюса. Об этом заявил министр культуры Литвы Симонас Кайрис, передает ТАСС.

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Чиновник отметил, что организаторы гастролей должны «более тщательно относиться к отбору зарубежных исполнителей», которых приглашают для выступления в Литве.

«Надо усовершенствовать систему, чтобы приглашаемые [российские] артисты заполняли определенные формы, где, например, было бы указано, не гастролировали ли они в Крыму», - заявил Кайрис.

По словам Кайриса, сейчас чиновники и профильные ведомства работают над введением нового цензурного порядка в отношении российских артистов.

Литва регулярно запрещает въезд российским исполнителям. В январе в число невъездных российских исполнителей власти прибалтийской республики включили Наташу Королеву и Хабиба (Хабиб Шарипов).