Литва готовит вопросы для российских артистов

Литва намерена ввести специальный вопросник для гастролирующих российских исполнителей. С его помощью деятелей культуры из РФ будут проверять на лояльность политическим установкам Вильнюса. Об этом заявил министр культуры Литвы Симонас Кайрис, передает ТАСС.
Чиновник отметил, что организаторы гастролей должны «более тщательно относиться к отбору зарубежных исполнителей», которых приглашают для выступления в Литве.
«Надо усовершенствовать систему, чтобы приглашаемые [российские] артисты заполняли определенные формы, где, например, было бы указано, не гастролировали ли они в Крыму», - заявил Кайрис.
По словам Кайриса, сейчас чиновники и профильные ведомства работают над введением нового цензурного порядка в отношении российских артистов.
Литва регулярно запрещает въезд российским исполнителям. В январе в число невъездных российских исполнителей власти прибалтийской республики включили Наташу Королеву и Хабиба (Хабиб Шарипов).
В октябре 2021 года было отменено выступление в Вильнюсе российского пианиста Николая Луганского из-за его концертов в Донбассе. На пять лет въезд в страну запретили поп-певцу Филиппу Кикорову, который, по мнению литовских чиновников, «угрожает национальной безопасности».