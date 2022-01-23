Литва запретила въезд Наташе Королевой

Литва включила в число невъездных российских исполнителей Наташу Королеву и Хабиба (Хабиб Шарипов), концерты которых были намечены в стране. Об этом в воскресенье сообщило национальное радио LRT.

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По его данным, согласно решению департамента миграции при МВД Литвы Королева и Шарипов не смогут посещать республику до 21 января 2027 года.

Обращение в МИД о запрете на въезд в Литву этих российских исполнителей в пятницу направили председатель комитета Сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас и депутат Витаутас Юозапайтис. Они просили оценить идеологическую составляющую будущих гастролей в Литве этих исполнителей, ранее выступавших с концертами в Крыму, и потребовали объявить их нежелательными персонами в стране.