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55 минут назад

Посол России: Расширение НАТО станет ударом для Европы

Расширение НАТО на восток нанесет удар по безопасности в Европе и станет угрозой для России. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин, передает ТАСС.

Посол России: Расширение НАТО станет ударом для Европы
Фото: EPAEPA

Посол дал интервью британской газете Sunday Times.

Он заявил, что Россия не хочет войны, а возникшую вокруг Украины напряженность надо устранять дипломатическим, а не военным путем. При этом России нужны серьезные юридические гарантии того, что Украина не будет частью НАТО.

Дипломат исключил вариант, при которой российские силы первыми нападут на Украину.

«Нет, совершенно нет. Ни одно российское официальное лицо никогда не говорило чего-то, что угрожало бы украинцам, так что у нас абсолютно нет никого намерения делать это», - заявил Келин.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович обвинил Европу в натравливании Украины на Россию. По его мнению, Киев постоянно идет путем «конфронтации с ядерной и гиперзвуковой силой», а над Украиной издеваются «бюрократы из Брюсселя».

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