Президент Хорватии Зоран Миланович прокомментировал конфликт, сложившийся между Россией и Украиной. В интервью телеканалу RTL он рассказал, какие акторы усиливают напряжение между двумя странами.

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Миланович обвинил Европу в натравливании Украины на Россию. По его мнению, первая страна постоянно идет путем «конфронтации с ядерной и гиперзвуковой силой».

«И кто бы их к этому не подстрекал — он опасный шарлатан, таких в Европе сейчас достаточно», —подчеркнул он.

Лидер Хорватии добавил, что над Украиной издеваются «те же бюрократы из Брюсселя», от действий которых пострадали и другие государства. Он отметил, что Евросоюз «продает туман» стране, обещая «некий ассоциированный статус».

«Украина по данным ЕС находится в очень плохом положении, когда-то они были развитые, а сейчас ВВП на душу населения на уровне Косово. Это успех европейской и брюссельской политики?», — возмутился Миланович.

Политик добавил, что владеет русским языком. В течение многих лет он следит за развитием событий на Украине и не испытывает к ней «ни любви, ни ненависти».