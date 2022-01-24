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12 минут назад

В ПАСЕ оспорили полномочия России

Депутат от Литвы Эмануэлис Зингерис и представительница Украины Евгения Кравчук опротестовали полномочия России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА Новости.

В ПАСЕ оспорили полномочия России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Протесты были поданы 24 января на начавшейся зимней сессии ассамблеи.

«Этот протест получил необходимую поддержку. Поэтому полномочия российской делегации без дебатов будут направлены в постоянную комиссию, комиссию по регламенту», - заявил председательствующий в ПАСЕ.

Опротестование полномочий РФ поддержали 49 депутатов, против выступили 19, восемь воздержались.

Обсуждение полномочий России состоится 26 января. До этого полномочия страны сохраняются.

Глава российской делегации в ПАСЕ, зампредседателя Госдумы Петр Толстой отметил, что Литва и Украина оспаривают полномочия РФ каждый год.

«Наша позиция остается неизменной: любое ущемление в правах наших парламентариев приведет к тому, что мы покинем сессию», - заявил он.

После присоединения Крыма к РФ в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила из всех руководящих органов ассамблеи.

Россия в знак протеста перестала принимать участие в заседаниях ПАСЕ и заморозила сотрудничество с ней.

Летом 2019 года ПАСЕ в полном объеме восстановила полномочия российской делегации.

В мире,Петр Толстой,Госдума,
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