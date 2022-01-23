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35 минут назад

Блинкен оценил перспективы введения новых санкций против России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон считает бессмысленным немедленное введение новых санкций против России из-за ситуации на границе с Украиной, так как это приведет к потере их «сдерживающего» эффекта. Его слова приводят «Известия».

Блинкен пояснил, когда следует вводить санкции против России
Фото: ReutersReuters

Блинкен рассказал в интервью СNN, что все действия, которые принимают западные страны, необходимы для того «побудить Россию отказаться от агрессивных действий, параллельно добиваясь дипломатического разрешения сложившейся ситуации».

Госсекретарь отметил, что Запад тщательно готовится «к любому возможному сценарию развития событий» вокруг Украины.

По мнению Блинкена, у США и России есть точки соприкосновения. Два государства способны решить вопросы безопасности таким образом, чтобы довольны остались обе стороны. Но есть и те принципы, от которых Запад не отступится.

«В то же время я ясно дал понять министру иностранных дел Лаврову, что есть определенные базовые принципы, по которым мы ни на йоту не допускаем компромисса, например политика открытых дверей НАТО, право стран решать, с кем и в какие альянсы они хотят вступать», — сказал Блинкен.

Ранее глава МИД Австрии заявил, что Евросоюз разрабатывает новый пакет санкций против России.

В мире,Энтони Блинкен,НАТО,МИД,ЕС,CNN,газета "Известия",
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