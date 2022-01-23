Блинкен пояснил, когда следует вводить санкции против России

«В то же время я ясно дал понять министру иностранных дел Лаврову, что есть определенные базовые принципы, по которым мы ни на йоту не допускаем компромисса, например политика открытых дверей НАТО, право стран решать, с кем и в какие альянсы они хотят вступать», — сказал Блинкен.