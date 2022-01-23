В Евросоюзе анонсировали новый «обширный» пакет санкций против России

Глава австрийского МИД Александер Шалленберг в интервью изданию Presse am Sonntag заявил о том, что Европейский союз работает над очередным пакетом экономических санкций против России. Поводом для этого послужило обострение российско-украинских отношений.

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«В данный момент идет работа над обширным пакетом санкций в сфере экономики и финансов. В случае эскалации [ситуации на границе с Украиной] последует очень четкий, недвусмысленный и быстрый ответ», - сказал Шалленберг.

Министр добавил, что существует вероятность отключения России от международной банковской системы Swift. Он полагает, что никакие, даже самые строгие меры, «не исключаются из обсуждения». Уровень санкций будет в прямой зависимости от реального положения дел.

«Если российские войска вторгнутся на украинскую территорию широким фронтом, то это наихудший сценарий. Есть и другие сценарии: кибератаки, нападения наемников без опознавательных знаков», — заявил Александер Шалленберг.

Вместе с тем, он выступил против каких-либо ограничительных мер в отношении «Северного потока-2». По его мнению, европейские страны все же зависят от российской энергии.