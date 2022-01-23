Такой «чести» Шёнбах удостоился за «участие в попытках легализации» Крыма. Напомним, что накануне Шёнбах, выступая на конференции в Индии, заявил, что Крым никогда не вернется к Украине, а российский президент Владимир Путин заслуживает уважения.