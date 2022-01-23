Экс-главком Военно-морского флота Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах пополнил список скандального украинского ресурса «Миротворец». Об этом сообщает официальный Telegram-канал РИА Новости.
Такой «чести» Шёнбах удостоился за «участие в попытках легализации» Крыма. Напомним, что накануне Шёнбах, выступая на конференции в Индии, заявил, что Крым никогда не вернется к Украине, а российский президент Владимир Путин заслуживает уважения.
Слова вице-адмирала вызвали бурную реакцию в западных СМИ. О недопустимости подобных высказываний заявили официальные лица Германии и Украины. В итоге Кай-Ахим Шёнбах был отправлен в отставку.
«Я только что попросил федерального министра обороны немедленно освободить меня от исполнения обязанностей главнокомандующего военно-морскими силами. Федеральный министр удовлетворила мою просьбу», — сообщил экс-главком.
Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник положительно оценил отставку Шёнбаха, заявив, что высказывания немецкого главнокомандующего «серьезно ставит под вопрос международный авторитет и надежность Германии».