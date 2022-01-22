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20 минут назад

Глава ВМС Германии признал Крым навсегда российским

Крым не будет снова принадлежать Украине. Об этом заявил глава ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах на конференции индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара.

Глава ВМС Германии признал Крым навсегда российским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Крымского полуострова нет, он никогда не вернется. Это факт», — высказался Ахим Шенбах на конференции индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара, передает РИА «Новости».

В МИД ответили на предложение вывести войска из Крыма

Крым стал регионом России в 2014 году после проведения референдума. На Украине не согласны с этим решением и заявляют, что территория оккупирована. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2022 году военные смогут сфотографироваться в Крыму, Донецке и Луганске после боевых действий. Также глава Украины заявил, что Украина планирует предпринять шаги для возвращения полуострова.

В мире,Владимир Зеленский,МИД,РИА Новости,
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