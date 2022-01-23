Посол Украины оценил отставку главы ВМС Германии из-за слов о Крыме

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник приветствовал отставку командующего ВМС ФРГ Кая-Ахима Шенбаха, который ранее заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы приветствуем, что Шенбах подал в отставку», - сказал Мельник.
Он отметил, что произошедшее «серьезно ставит под вопрос международный авторитет и надежность Германии - не только с украинской точки зрения».
По словам Мельника, слова Шенбаха «повергли всю украинскую общественность в глубокий шок».
Накануне, выступая в Индии, командующий ВМС заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины: «Крымский полуостров ушел, он не вернется».
Адмирал назвал нонсенсом растиражированные западными и киевскими СМИ обвинения в адрес России о дестабилизации Украины. Шенбах сказал, что президент России Владимир Путин хочет от Запада «уважения на равных», и надо оказать ему уважение, «которого он заслуживает».
Крым был передан из РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 году по настоянию коммунистической власти, которую на Украине сейчас считают преступной. В 2014 году абсолютное большинство жителей Крыма проголосовало на референдуме за возвращение в состав России.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что командующий военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах покинет свой пост из-за заявления о невозможности возвращения Крыма в состав Украины.