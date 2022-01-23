Главу ВМС Германии отправили в отставку за слова о Крыме

Командующий военно-морскими силами (ВМС) Германии Кай-Ахим Шенбах покинет свой пост в связи с заявлением о невозможности возвращения Крыма в состав Украины. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на журнал Spiegel.

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Ранее Кай-Ахим Шенбах заявил, что Украина навсегда потеряла Крымский полуостров. Это высказывание носит противоречивый характер в сравнении с официальной позицией Германии и ее партнеров. Шенбах проявил понимание к президенту России Владимиру Путину, указав, что лидер РФ требует к своему государству только уважения. По его словам, партнеры России могли бы с легкостью исполнить это требование.

Как пишет издание, Шенбах покидает свой пост главы ВМС Германии в связи с просьбой министра обороны ФРГ Кристина Ламбрехт о его отставке.

«Я только что попросил федерального министра обороны немедленно освободить меня от моих обязанностей командующего военно-морского флота», — написал Кай-Ахим Шенбах в своем официальном заявлении.