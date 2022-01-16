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1 час назад

Сбежавший от суда Порошенко анонсировал свое возвращение на Украину

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что возвращается в Киев и не верит в свой арест. Соответствующее заявление Порошенко сделал в Варшаве, его выступление транслировалось в Facebook.

Сбежавший от суда Порошенко анонсировал свое возвращение на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Порошенко заявил, что прилетит 17 января именно в Киев, а не в другой город. При этом не исключает, что власти могут принудительно посадить его самолет в другом месте.

Олигарх намерен прийти в Печерский районный суд, где ему будут избирать меру пресечения. Однако в свой арест Порошенко не верит. Он пригрозил, что Зеленский подобной мерой «выстрелит себе в ногу».

«Не потому, что я неприкосновенный, просто ноль оснований для этого. Уверен, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский не сделает этого – не выстрелит себе в ногу. Для задержания нет оснований, поэтому здесь нечего комментировать», – заявил миллиардер.

В декабре в интернете появилось скандальное видео с Порошенко. Обматерив следователей, приехавших к нему вручать повестку, экс-президент уехал на автомобиле в аэропорт, откуда на частном самолете улетел в Турцию, а затем в Польшу.

После этого киевские судьи разрешили задержать олигарха и доставить его в суд для избрани меры пресечения, сразу после возращения из-за границы.

В мире,Владимир Зеленский,Петр Порошенко,
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