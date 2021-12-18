Стало известно, куда сбежал от судебного преследования экс-президент Украины, олигарх Петр Порошенко. О местонахождении миллиардера сообщила его политическая партия «Европейская солидарность».

«Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу», - сказано в партийном заявлении в Facebook.

Эти выходные Порошенко проведет в Турции. У него запланирована встреча с Константинопольским патриархом Варфоломеем, в ходе которой будет обсуждаться поддержка неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной при участии Варфоломея и Порошенко.

Также Порошенко намерен участвовать в конференции по теме «Россия - Украина – НАТО», которая состоится 20-21 декабря в Польше. Утверждается, что его пригасили польские депутаты.

ТАСС со ссылкой на украинские СМИ пишет, что Порошенко вылетел из Киева в Стамбул накануне вечером, в 21:40 мск.

Источник в следственных органах заявил, что бывший украинский лидер купил билет в Стамбул через 15 минут после того, как в СМИ появилась первая информация о вызове на допрос в понедельник,

Ранее в интернете появилось видео бегства Порошенко от следователей Государственного бюро расследований. Когда Порошенко пытались вручить ему повестку о вызове, экс-глава Украины выругался на русском языке.