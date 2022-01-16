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28 минут назад

Украина разработала «болезненные санкции» против России

Украинские власти разработали пакет мер по «сдерживанию» России. Об этом заявил в интервью Bild министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Украина разработала «болезненные санкции» против России
Фото: ReutersReuters

Кулеба обвинил Россию в «новом опасном курсе на эскалацию», и сказал, что Киев прибег к международной поддержке для «комплексного пакета мер сдерживания».

Он пояснил, что этот пакет состоит из «сильной дипломатии деэскалации», разработки «болезненных экономических санкций» и военного сотрудничества с партнерами. Все это, по мнению Кулебы, сделает Киев «сильным» и поможет сдержать Россию.

По мнению Кулебы, переговоры по безопасности между Россией и США дали понять, что «заокеанское сообщество показало России, что твердо стоит на стороне Украины».

Ранее экс-депутат Верховной рады Борис Розенблат заявил, что США уже приняли решение уступить Украину России.

В мире,Дмитрий Кулеба,Верховная Рада,Bild,
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