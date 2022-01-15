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31 минуту назад

Экс-депутат Рады заявил о решении США уступить Украину России

Экс-депутат Верховной рады Борис Розенблат заявил, что США уже приняли решение уступить Украину России. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Наш».

Экс-депутат Рады: «США решили уступить Украину России»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам бывшего парламентария, торги между Соединенными Штатами и Москвой уже завершились, и «Украину просто передают России».

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Розенблат добавил, что никакого вооруженного конфликта в регионе не будет. Пресса США, по его утверждению, своими заявлениями о «войне» пытается выдавить инвесторов и посадить Украину на западные кредиты, чтобы убить ее экономику.

Ранее посольство России в США отреагировало на заявления Белого дома и Пентагона о якобы готовящемся российском вторжении на Украину. В дипмиссии рассказали, что подобные слова являются вбросом и провокацией, доказательства Соединенные Штаты не приводят.

До этого пресс-секретарь Пентагона Джон Кибри заявил, что у США есть доказательства подготовки Россией провокаций для оправдания вторжения на Украину. Он подчеркнул, Москва действительно готовит группу военных, которые будут под чужим флагом проводить операцию на Украине.

В мире,Верховная Рада,Пентагон,
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