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18 минут назад

В Бразилии начнут прививать от COVID детей до 11 лет

Власти Бразилии разрешили вакцинацию от коронавируса среди детей в возрасте от 5 до 11 лет. Такое решение в ходе пресс-конференции озвучила глава Минздрава страны Марселу Кейрога.

В Бразилии начнут прививать от COVID детей до 11 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дети в возрасте от 5 до 11 лет – будущее нашей страны», — сказала Кейрога.

По ее словам, детей будут прививать специальной вакциной, которую совместно разработали Pfizer и BioNTech.

В свою очередь, замминистра по вопросам противодействия коронавирусу Розанна Лейти ди Мелу уточнила, что перед прохождением вакцинации детей должны будут предварительно осмотреть педиатры. Кроме того, промежуток между прививками для детей 5-11 лет будет составлять восемь недель, а не три, как у взрослых. Это необходимо для того, чтобы уменьшить риски побочных эффектов.

Также Кейрога сообщила, что уровень вакцинации в Бразилии достиг 80% среди населения старше 12 лет.

В июне прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала возможным вакцинировать детей от COVID-19. Отмечалось, что детям от 12 до 15 лет из группы высокого риска может быть предложена вакцина, которая разработана компаниями Pfizer и BionTech.

В мире,Pfizer,Минздрав РФ,ВОЗ,
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