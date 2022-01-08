В Бразилии начнут прививать от COVID детей до 11 лет

Власти Бразилии разрешили вакцинацию от коронавируса среди детей в возрасте от 5 до 11 лет. Такое решение в ходе пресс-конференции озвучила глава Минздрава страны Марселу Кейрога.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Дети в возрасте от 5 до 11 лет – будущее нашей страны», — сказала Кейрога.

По ее словам, детей будут прививать специальной вакциной, которую совместно разработали Pfizer и BioNTech.

В свою очередь, замминистра по вопросам противодействия коронавирусу Розанна Лейти ди Мелу уточнила, что перед прохождением вакцинации детей должны будут предварительно осмотреть педиатры. Кроме того, промежуток между прививками для детей 5-11 лет будет составлять восемь недель, а не три, как у взрослых. Это необходимо для того, чтобы уменьшить риски побочных эффектов.

Также Кейрога сообщила, что уровень вакцинации в Бразилии достиг 80% среди населения старше 12 лет.