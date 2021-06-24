ВОЗ впервые одобрила вакцинацию детей от COVID-19

В них сказано, что дети и подростки зачастую переносят коронавирус в более легкой форме, чем взрослые.

В организации добавили, что испытания вакцин для детей продолжаются и рекомендации будут обновлены, когда этого потребуют «фактические данные или эпидемиологическая ситуация».