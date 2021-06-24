ВОЗ впервые одобрила вакцинацию детей от COVID-19

Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) впервые признала, что детей можно вакцинировать от COVID-19. Об этом сообщается на сайте организации в обновленных рекомендациях.
Фото: US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0
В них сказано, что дети и подростки зачастую переносят коронавирус в более легкой форме, чем взрослые.
— Поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого COVID-19, их нужно вакцинировать в менее срочном порядке, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников, — говорится в рекомендациях.
Также уточняется, что детям от 12 до 15 лет из группы высокого риска может быть предложена вакцина, которая разработана компаниями Pfizer и BionTech. В ВОЗ ссылаются на выводы Стратегической консультативной группы экспертов о том, что вакцина Pfizer подходит для подростков в возрасте от 12 лет.
В организации добавили, что испытания вакцин для детей продолжаются и рекомендации будут обновлены, когда этого потребуют «фактические данные или эпидемиологическая ситуация».
В России клиническим исследованием вакцины от COVID-19 для подростков 12–17 лет займется Центр им. Гамалеи, сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, исследование начнется в июле. Подросткам предложат вакцинацию препаратом «Спутник V», который уже используется для людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке.