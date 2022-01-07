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1 час назад

В Казахстане заявили о побеге Назарбаева вместе с детьми

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его дочери с семьями покинули страну. Об этом в своем Telegram-канале сообщило издание Orda.kz. Новость вышла в заметке под заголовком «Мнение главреда Orda.kz».

В Казахстане заявили о побеге Назарбаева вместе с детьми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что официального подтверждения данной информации нет.

«С начала политического кризиса в Казахстане ни власти, ни государственные телеканалы и СМИ не упоминают имени Нурсултана Назарбаева и членов его семьи. Не говоря уже о том, что не сообщают, где они и что с ними. У нас есть информация, что первый президент и его дочери со своими семьями покинули Казахстан», — пишет издание.

В Orda.kz отметили, что в стране остался только старший брат экс-президента Болат Назарбаев.

Племянник Назарбаева задержан в Алма-Ате

Назарбаев ушел с поста главы страны в марте 2019 года, сохранив за собой пост председателя Совета безопасности, а также остался председателем партии «Нур Отан» и членом Конституционного совета. Кроме того, бывшего президента наделили статусом лидера нации.

На фоне возникших в стране беспорядков действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сместил Назарбаева с должности председателя Совбеза, возложив эту должность на себя. После этого митингующие в Талдыкоргане снесли памятник экс-президенту.

В мире,Нурсултан Назарбаев,
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