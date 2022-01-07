В Казахстане заявили о побеге Назарбаева вместе с детьми

«С начала политического кризиса в Казахстане ни власти, ни государственные телеканалы и СМИ не упоминают имени Нурсултана Назарбаева и членов его семьи. Не говоря уже о том, что не сообщают, где они и что с ними. У нас есть информация, что первый президент и его дочери со своими семьями покинули Казахстан», — пишет издание.