В Казахстане заявили о побеге Назарбаева вместе с детьми

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его дочери с семьями покинули страну. Об этом в своем Telegram-канале сообщило издание Orda.kz. Новость вышла в заметке под заголовком «Мнение главреда Orda.kz».
Уточняется, что официального подтверждения данной информации нет.
«С начала политического кризиса в Казахстане ни власти, ни государственные телеканалы и СМИ не упоминают имени Нурсултана Назарбаева и членов его семьи. Не говоря уже о том, что не сообщают, где они и что с ними. У нас есть информация, что первый президент и его дочери со своими семьями покинули Казахстан», — пишет издание.
В Orda.kz отметили, что в стране остался только старший брат экс-президента Болат Назарбаев.
Назарбаев ушел с поста главы страны в марте 2019 года, сохранив за собой пост председателя Совета безопасности, а также остался председателем партии «Нур Отан» и членом Конституционного совета. Кроме того, бывшего президента наделили статусом лидера нации.
На фоне возникших в стране беспорядков действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сместил Назарбаева с должности председателя Совбеза, возложив эту должность на себя. После этого митингующие в Талдыкоргане снесли памятник экс-президенту.