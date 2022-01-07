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50 минут назад

В Казахстане опровергли информацию о задержании племянника Назарбаева

В Казахстане главный редактор ORDA.KZ Гульнара Бажкенова опровергла информацию о задержании племянника Назарбаева Самата Абиша. Такое сообщение появилось в официальном Telegram-канале издания.

В Казахстане опровергли информацию о задержании племянника Назарбаева
Фото: Gov.kzGov.kz

«Наш источник, сообщивший о задержании племянника Назарбаева Самата Абиша ошибся, эта информация не подтвердилась. Извините, мы работаем в чрезвычайных обстоятельствах и наша единственная задача — информировать своих читателей. Просим понять», — сказано в публикации.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку своего предшественника Нурсултана Назарбаева с поста пожизненного главы Совета безопасности. Глава государства сам занял эту должность и пообещал жестко бороться с протестами, которые охватили страну из-за экономических и социальных проблем.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Племянник Назарбаева задержан в Алма-Ате

К среде, 5 января митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

В мире,Нурсултан Назарбаев,
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